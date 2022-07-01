新华社德黑兰6月30日电（记者高文成）伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼6月29日晚间说，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊朗核问题全面协议举行了为期两天的间接谈判，伊朗将与欧盟协调员就下阶段谈判保持联系。

卡纳尼在社交媒体上说，美伊通过欧盟协调员进行了为期两天的“密集会谈”，伊朗提出了“关于剩余问题的操作想法和建议，而另一方也提出了其考虑”。伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里将与欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉就“谈判路径的延续和下一阶段谈判保持联系”。

莫拉29日在社交媒体上说，美伊双方在多哈展开两天“紧张”谈判，但没有取得欧盟团队作为协调人所期望的进展。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。6月25日，伊朗外长阿卜杜拉希扬和博雷利在德黑兰宣布，伊核谈判将在数天内重启。

(责编：燕勐、刘洁妍)