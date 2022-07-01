新华社耶路撒冷6月30日电（记者王卓伦 尚昊）以色列议会30日宣布议会全会最终通过解散议会的法案。总理贝内特提前卸任，候任总理、外长拉皮德于7月1日起担任看守总理。两人当日举行了简短的交接仪式。

以色列议会当天发表声明说，议会全会以92票赞成、0票反对的结果最终通过解散议会的法案，新一届议会选举将于11月1日举行。即将到来的选举是以色列不到四年内举行的第五次议会选举。

贝内特29日晚发表声明说，他不参加新一届议会选举，本届议会解散后他将卸任总理，由拉皮德担任看守总理直至新一届政府成立。贝内特还表示，内政部长沙凯德将接替他成为统一右翼联盟的领导人。

贝内特领导的执政联盟由8个政党组成，原先在拥有120个席位的议会中占据61席。今年4月以来，由于两名议员相继退出执政联盟，执政联盟议席减至59席。面对执政联盟因失去议会多数席位而在立法方面举步维艰的形势，贝内特与拉皮德6月20日决定提交解散议会的法案。该法案于22日议会首轮投票中通过，29日凌晨通过第一轮复投，30日在第二、第三轮复投中最终通过。

2019年4月至2021年3月，以色列举行了四次议会选举。2021年6月，本届议会最终通过第二大党“拥有未来”党领导人拉皮德提出的组阁方案，终结了以色列前任总理、右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡连续12年的执政历史。根据组阁方案，总理由贝内特担任，拉皮德任候任总理、外长，两人在约两年后轮换总理职位。

(责编：燕勐、刘洁妍)