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王毅出席“上海合作组织：历史、现状和前景”圆桌会议

2022年07月01日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月29日电  （记者曲颂）6月29日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席“上海合作组织：历史、现状和前景”圆桌会议并发表致辞。

　　王毅强调，当前世界进入新的动荡变革期，中方愿与上合组织成员国一道，大力弘扬“上海精神”，勇于破解时代课题，展现应有责任担当，推动构建更加紧密的上合组织命运共同体。

　　一是把握历史方位，加强团结协作。强化命运共同体意识，深化政治互信，坚决反对外部干涉，继续成为彼此发展振兴的牢固支撑。二是应对风险挑战，筑牢安全屏障。欢迎各方积极参与落实全球安全倡议，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同应对各种传统安全和非传统安全威胁，携手筑起维护地区安全的铜墙铁壁。三是增进人民福祉，推进互利合作。坚持走包容普惠、互利共赢的人间正道，推进落实全球发展倡议，打造更多合作亮点，提高务实合作水平，切实回应地区各国人民对美好生活的向往。四是维护公平正义，完善全球治理。践行真正的多边主义，坚持共商共建共享，反对霸权霸凌行径，坚决抵制冷战思维和阵营对抗，促进国际关系民主化，为推动构建人类命运共同体贡献“上合力量”。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月01日 03 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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