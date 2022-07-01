新华社北京6月30日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6月30日说，俄军从位于黑海的蛇岛撤出。俄罗斯和乌克兰29日举行大规模交换被俘人员行动。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫30日在国防部通告中说，俄军已于当日结束在蛇岛的任务并撤出驻军，此举向国际社会表明，俄罗斯不会阻碍联合国保障乌克兰农产品出口的相关努力。科纳申科夫强调，该决定将避免“乌方以俄方控制黑海西北部海域导致粮食无法运出为借口，炒作粮食危机话题”。他说：“现在一切取决于乌方，乌方至今仍未对其黑海沿岸及港口水域排雷。”

——俄新社30日报道，俄军和卢甘斯克武装力量已完全控制利西昌斯克炼油厂，厂区内乌军已被全面击退。卢甘斯克武装力量说，目前正在向利西昌斯克市区展开积极攻势，乌军正试图分成小股部队从利西昌斯克逃离，距离控制整个利西昌斯克可能只需数天时间。一旦彻底掌控利西昌斯克及其郊区，意味着整个卢甘斯克地区都将得到“解放”。

——乌克兰国家通讯社30日报道，乌克兰武装部队总参谋部在社交媒体上表示，俄军当天继续在炮火支援下试图包围利西昌斯克市并控制利西昌斯克-巴赫穆特高速公路路段。目前，在上卡缅卡以及利西昌斯克炼油厂附近的战斗正在激烈进行中。同时，俄军继续大规模炮击哈尔科夫、巴赫穆特、克拉马托尔斯克等地。

——乌克兰外交部30日在官网发布声明，谴责叙利亚承认“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅茨克人民共和国”独立的决定，表示作为对这一不友好行为的回应，乌克兰断绝与叙利亚外交关系，但两国仍将保持领事关系。声明说，乌克兰正在启动对叙利亚实施贸易禁运及对叙利亚法人实体和个人实施其他制裁的程序。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫30日发表声明说，俄乌29日进行了大规模交换被俘人员的行动，俄乌各有144名军人被释放。据乌通社29日报道，乌俄当天进行了冲突以来最大规模的交换被俘人员行动，被释放的乌军中有95人是马里乌波尔亚速钢铁厂的守卫人员，包括43名乌军事力量“亚速营”人员。

——俄罗斯外交部副部长里亚布科夫29日对媒体表示，北约在东欧国家部署额外军事力量不会加强这些国家的安全，反而会导致风险增加，俄罗斯将对此采取措施。他还说，北约国家及申请加入北约的国家“正在将其部分国防主权拱手让给美国”。俄罗斯认为北约的扩张是破坏国际稳定的因素。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫29日介绍说，俄军排雷部队和俄紧急情况部在顿涅茨克和卢甘斯克地区执行清除爆炸物的任务，累计发现并清除40651件爆炸物。自3月2日以来，俄方已向乌克兰运送约3.8万吨人道主义物资，开展1231次人道主义行动。（参与记者：刘恺、赵冰、李东旭、李铭）

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