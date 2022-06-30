人民网北京6月30日电 （记者宋亦然）当地时间6月29日，由中国驻巴西大使馆和中巴企业家委员会（CEBC）联合举办的“人工智能和大数据：中国如何塑造数字经济的未来”专题线上对话会以视频方式举行。中国驻巴西大使馆临时代办金红军公使，中巴企业家委员会巴方主席、巴西原驻华大使卡斯特罗·内维斯，中国商务部电子商务和信息化司副司长朱炼等出席线上对话会并致开场白，来自中国和巴西的多名政商、高校和媒体人士参与研讨。

“中国处于人工智能和大数据领域的创新前沿，独角兽企业数量居全球第二位。”卡斯特罗·内维斯在对话会致辞中表示，“人工智能和大数据是一个全新的领域。巴西有80%的人口使用互联网，可以从中国经验中寻找灵感来源。”

金红军在致辞中表示，当前数字经济发展迅猛，正深刻重塑世界经济和人类社会面貌。中国数字经济规模位居世界最前列，正迈向深化应用、普惠共享的新阶段。巴西也在积极推进工业4.0计划，加快5G通信、低碳农业、智慧城市等数字经济重点领域发展。“中方愿同巴方加强数字经济发展战略对接，探索电子商务、数字支付、数字旅游、远程教育等新兴领域合作，提高两国数字化能力建设水平和中巴合作数字化水平，为打造更高层次、更高质量、更高效益的中巴合作助力赋能。”金红军说。

朱炼介绍了中国数字经济发展战略及电子商务等重点产业发展概况，强调中国已与包括巴西在内的五大洲23个国家建立双边电子商务合作机制，表示中方期待与巴方共同拓展电商合作，共享数字经济发展红利，为两国经济发展和社会繁荣注入动力。

近年来，人工智能和大数据迅猛发展，中巴双方在该领域的合作有巨大潜力。与会高校和企业嘉宾深入交流了中巴人工智能、大数据等前沿技术发展动向及产业化应用前景，认为这将为中巴合作提质升级开辟更广阔的空间。

本次对话会是由中国驻巴西大使馆与中巴企业家委员会共同举办的“中巴数字经济合作系列线上对话会”的首场活动。浙江大学人工智能研究所所长吴飞、京东集团副总裁梅涛、美团研究院副院长张琳、巴西外卖行业领军企业iFfood首席数据科学家卡埃塔诺等出席线上对话会并发言。

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