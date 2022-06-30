新华社马尼拉6月30日电 通讯：菲律宾“果篮子”城市期待深化对华合作

新华社记者闫洁 刘锴

菲律宾第三大城市达沃位于南部棉兰老岛，雨水充沛，盛产热带水果。中菲两国经贸合作让更多中国人通过餐桌了解到这座菲律宾乃至东南亚地区重要的“果篮子”城市，当地居民也对深化对华合作充满期待。

作为菲律宾南部地区中心城市，达沃近年来在人文交流、农业、基建投资、抗疫、扶贫赈灾等领域与中国合作成果丰硕，给双方民众带来了切实利益。

在当地经营水果生意的华商蔡天保最近购置了一批设备，打算进军香蕉食品加工行业。蔡天保加大投资的底气，正是源自达沃与中国多年的友好交往与合作。

中国驻达沃总领事黎林说，随着中菲两国农业合作加深，来自达沃的香蕉、椰青、牛油果、金枪鱼已经摆上中国人的餐桌，“拳头”产品榴莲有望在今年年内实现对华出口。

两国合作依托达沃实际条件对当地原住民实施的精准扶贫尤为引人关注。达沃及周边区域有数万公顷香蕉园，香蕉种植一直是当地经济支柱之一。在中方支持的项目下，一些生活在偏远地区的原住民获得香蕉苗和肥料、农药等资助，并由农技人员提供指导，由合作商户保障收购，通过种植香蕉实现脱贫。

此外，中方还扶持原住民妇女学习民族服饰和特色手工艺品制作技艺，帮助她们增加收入、传承文化。

6月中旬，中菲签署达沃-萨马尔岛大桥项目框架协议及贷款协议。这座当地人梦想多年的跨海大桥建成后，将大幅缩短达沃市与萨马尔岛的通行时间，进一步盘活萨马尔岛的经济资源和旅游潜力。项目建设还将创造就业岗位，助力当地经济恢复和民生改善。

达沃市投资促进中心主任阿普丽尔·达亚普告诉新华社记者，人文交流密切、互信深厚为达沃与中国经贸合作奠定了坚实基础，经贸合作的深化又进一步推动民心相通，两者相互促进，相得益彰。

她说，达沃与中国在农业、制造业、食品加工业和旅游业等领域合作前景广阔。“我们将继续向中国市场推介达沃的投资项目，期待更多中国投资商前来达沃。”

达沃市长塞巴斯蒂安·杜特尔特感谢中国在疫情期间对达沃的支持，并看好达沃与中国深化合作的未来。他说，中国投资者在达沃人数最多、最具实力，达沃有丰富且优质的劳动力资源，双方今后可在农业、制造业等领域加大合作力度。

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