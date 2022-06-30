人民网巴黎6月30日电 （记者刘玲玲）当地时间28日，中法品牌美学中心在法国巴黎开幕。作为一个中法合作的全新展示空间，该美学中心汇聚了多个中国品牌和外国设计师的创意合作，吸引包括法国成衣协会、知名设计学院代表等在内的多位中法人士参与。

据介绍，中法品牌美学中心是在法国巴黎注册的全球设计师联盟，由法国前总理拉法兰担任主席，获得了巴黎市政府的官方支持。该中心旨在搭建品牌与设计师之间的想象力合作桥梁，更广泛输出中国品牌文化。同时，中法品牌美学中心还将全球创新设计与中国企业相结合，通过中法设计合作、品牌跨界为新消费品注入新的美学体验，为中国品牌全球化赋能。

在品牌展厅，多个中国顶尖品牌与国际设计师共创的设计新品吸引参观者驻足，人们透过国际化的设计深入了解中国品牌文化，体验中法两国间的创意及文化碰撞。法国设计师保罗为中国某酒类品牌设计了瓶身及外包装。他向记者介绍说，在设计时他深入了解了这个品牌背后的文化，结合了法国著名地标凯旋门和中国代表颜色红色，设计出具有国际范儿和文化底蕴的创意产品。“我去过好几次中国，美丽的风景和深厚的文化带给我丰富的灵感。”保罗对记者说。

此外，展厅中的展品还将每三个月进行一次更新，呈现出最新、最前端的创意合作成果。

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