新华社惠灵顿6月30日电 专访：这是一个为人民福祉服务和奋斗的党——新西兰中国友好协会主席荣大伟眼中的中国共产党

新华社记者郭磊

新西兰中国友好协会主席戴夫·布罗米奇（中文名荣大伟）日前在接受新华社记者专访时表示，如果让他用一个关键词来形容中国共产党和人民的关系，那就是“服务”——中国共产党和中国政府为人民福祉服务和奋斗。

荣大伟说：“在中国，政府和人民是一体的，是水乳交融的关系。中国共产党‘全心全意为人民服务’的宗旨是这个国家政党、政府和人民关系的关键和基础。”

荣大伟认为，中国共产党和中国政府之所以有超高支持率，主要原因是人民不断提升的生活水平和中华民族复兴的自豪感。他说：“在我看来，人的基本权利是有饭吃，有屋居，有接受教育的权利。中国有如此多的人口，做到这三点实属不易。这就是为什么中国老百姓支持他们的党和政府。”

荣大伟说，过去数十年，中国成功使数亿人摆脱了绝对贫困，这是了不起的成就。中国的变化太大了，在基础设施方面，中国发生了天翻地覆的变化。

1996年以后，荣大伟在中国度过了约10年时光。他长期在广西、贵州、四川、陕西等地农村推进农村合作社扶贫、环保农业经济项目和边远山区技术教育，对中国怀有深厚感情。

荣大伟说，中国在取得自身发展的同时，还与世界上很多发展中国家积极合作。中国的发展经验被很多国家借鉴。“南南”合作、共建“一带一路”等均让各方受益。

谈到中国的发展成就，荣大伟说：“中国政府重视发展，很多政策和理论都是为发展服务。中国从制度上着眼于长远规划，调配资源，解决问题，推动发展。”

2022年是中新建交50周年，也是新中友好协会成立70周年。展望未来的新中关系，荣大伟说，青年一代的密切交往和相互了解、双边经贸关系的稳定发展和世界媒体话语权的争夺是至关重要的三个方面。

他尤为担心一些西方媒体的恶意。“长期以来，对中国形象的抹黑，大多来自媒体的不实言论、猜测，甚至是恶意诽谤。我认为这是亟须改变的一点。”

“在中国，我长期与普通人生活在一起，这让我真正了解这个国家从哪里来，会走向哪里，”荣大伟说，“我希望新西兰人，尤其是新西兰的年轻人去中国了解这个国家的政府和人民，了解一个真正的中国。”

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