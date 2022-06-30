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专访：亚太国家应警惕美国利用北约挑动阵营对立——访前韩国汉阳大学研究教授权起植

2022年06月30日13:48 | 来源：新华网
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　　新华社首尔6月30日电 专访：亚太国家应警惕美国利用北约挑动阵营对立——访前韩国汉阳大学研究教授权起植

　　新华社记者陆睿

　　前韩国汉阳大学亚太地区研究中心研究教授权起植日前接受新华社记者书面采访时说，美国图谋将亚太地区盟国与北约捆绑在一起，以弥补自身在亚太地区军事影响力的短板。亚太国家应高度警惕美国利用北约划分阵营、激化地区矛盾冲突的危险企图。

　　北约峰会于29日至30日在西班牙首都马德里召开。本次峰会邀请了亚太地区的非北约成员国日本、韩国、澳大利亚和新西兰出席。权起植说，这背后是美国图谋北约介入亚太地区，遏制中国和俄罗斯等国。

　　他说，乌克兰危机升级以来，全球安全形势发生很大变化，美国想要借助北约的军事政治力量来维系自身在亚太地区的影响力。但如果欧洲军事力量介入亚太地区，这将是国际秩序发展的倒退，更会引发域内军备竞赛，进一步加剧地区紧张局势，挑起阵营对抗，破坏地区团结合作，阻碍地区稳定和经济发展。

　　权起植说，美国试图利用此次北约峰会和七国集团峰会集结同盟国家大搞“集团政治”、维系自身霸权，这是美国实施同盟强化战略的一环。其最终目标是围堵中国、削弱中国不断增强的全球影响力，维护美国的全球霸主地位。

　　他认为，美国逆全球化时代潮流而行，搞“小团体”“小帮派”，为一己私利牺牲世界和平和经济繁荣，这将使国际秩序退回到类似过去冷战时期的构架，对军事安保、经济、防疫和气候环境等各领域国际合作造成破坏，对全人类发展造成巨大威胁。

　　权起植还说，韩国寻求朝鲜半岛的和平稳定，如果韩国与北约这样的军事联盟携手将十分危险，这不利于包括朝鲜半岛在内的亚太地区稳定繁荣。韩国不应随美国起舞、因美国的“玩火”行为给半岛和平带来危险。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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