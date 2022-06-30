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专访：中国社会在中国共产党领导下展现巨大活力——访保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫

2022年06月30日10:16 | 来源：新华网
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　　新华社索非亚6月28日电 专访：中国社会在中国共产党领导下展现巨大活力——访保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫

　　新华社记者林浩

　　“在中国共产党领导下，巨大社会活力在中国以令人印象深刻的方式展现出来 。”保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫日前在接受新华社记者专访时说。

　　

5月2日，保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫在索非亚接受新华社记者专访。新华社记者 林浩 摄

　　72岁的扎哈里耶夫曾十多次到访中国，中国日新月异的城市建设发展令他印象深刻，中国人的精神风貌也令他难以忘怀。“当你到过中国，你会越来越感觉到，在这里你真切接触到一个非常有活力的社会。”扎哈里耶夫说。

　　扎哈里耶夫表示，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度，这一制度推动党的决策科学化、民主化，达到凝心聚力、群策群力的目的。中国用实际行动证明这样的政党制度可以形成成熟的民主制度，这为民主制度发展提供了新视角。

　　在他看来，中国共产党带领中国人民摆脱绝对贫困，为中国每一个个体及全社会的发展创造有利条件，中国人足以为中国共产党领导下的这样一个伟大国家感到自豪。

　　“不管是农民、工人还是知识分子，中国共产党的治理模式协调了社会各方面，让社会发展符合不同群体的观点、利益和期望，这为社会发展注入强劲动力，也是中国共产党获得中国人民广泛支持的原因之一。”扎哈里耶夫说。

　　在采访过程中，扎哈里耶夫频繁谈到“传统”和“复兴”。他认为，中国共产党对历史的重视体现了把握历史规律、总结历史经验的自觉。在治国理政过程中，中国共产党又不断学习创新，推出新思想、新理念，以理论指导实践，团结带领中国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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