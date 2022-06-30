中国日报网6月29日电 当地时间6月23日，美国联邦最高法院通过一项裁决，推翻纽约州一项限制民众在外隐蔽携枪的法律。此裁决通过的第二天，美芝加哥枪声再起，一名仅5个月大的女婴中弹身亡。作为全球枪支暴力最严重国家，美国枪支暴力受害者人数屡创新高，平均每天122人死于枪口之下。

6月27日，外交部发言人赵立坚表示，“面对无数失去的生命和受伤的家庭，美政客除了政治作秀还做了什么？在他们无休止的扯皮推诿过程中又有多少鲜活的生命戛然而止，又有多少'美国梦'梦断美国？”

美国联邦最高法院6月24日作出裁决，推翻近半个世纪前有关女性堕胎合宪权的“罗诉韦德案”，裁定女性堕胎并非宪法赋予的权利。这一决定可能立即导致堕胎行为在美国22个州属非法。消息一出，美国举国震动。

据美媒报道，一项最新民意调查显示，超过半数的美国人称，联邦最高法院推翻堕胎权的决定是美国的“倒退”。民调专家指出，许多不赞成该裁决的人都感到“不安、愤怒”，不少人甚至感到“恐惧”。

当地时间6月24日，联合国秘书长发言人迪雅里克表示，联合国反复重申生殖权利是妇女权利的重要组成部分，是国际协议维护的人权的一项原则，并在世界许多地方不同程度上反映在法律中。限制堕胎不会阻止人们追求堕胎，只会使堕胎更加危险。

美国联邦最高法院的两个判决，一个是推翻百年控枪法，一个是推翻允许堕胎法，恰恰是自由民主的最大侵犯。一边以尊重生命为由限制女性堕胎的权利，一边支持拥枪容忍在校园里枪击儿童。美国围绕控枪和堕胎问题呈现出矛盾的态度属实令人琢磨不透。

美国最高法院推翻“罗诉韦德案”暴露的美国之弊，不仅是女性人权的倒退，也是政治极化的加剧。裁决结果公布后，美国政坛呈现截然不同的反应。民主党大肆谴责而共和党拍手称快。两党斗得水火不容的场景，近年来在美国政坛屡屡上演。从堕胎权到控枪，两党几乎在所有问题上都无法达成一致。无休止的党争，消耗的是美国民众对美式民主的信心。一个更分裂的美国，正在加速形成。

在“红州”（支持共和党）对堕胎实施刑事处罚的同时，“蓝州”（支持民主党）正扩大纳税人对堕胎权的资助，最高法院推翻“罗诉韦德案”的裁决将在堕胎问题上“创造出两个美国”。

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