最近，古巴完成了一个“不太可能”的任务：目前全世界唯一一个为几乎所有2岁以上儿童接种疫苗的国家。

为什么说古巴的这项成就“不太可能”？除了疫苗研发本就不易，古巴还面临着一项纯粹人为制造的巨大困难：美国的全方位封锁。

美国对古巴实施了现代历史上持续时间最长、程度最严厉的系统性贸易禁运、经济封锁和金融制裁，至今已有足足60年。在当时冷战背景下，美国打算通过“饿死”古巴的方式，来颠覆古巴政权。时任美国总统肯尼迪签署禁令，禁止与古巴进行所有贸易，阻止所谓“共产主义的蔓延”。60年来，估计古巴经济已遭受约1500亿美元损失。

从石油、手机APP到基本药物、烟酒，甚至还禁了食物……在严格封锁下，20世纪最严重的神经系统疾病在古巴广泛传播，超过50000名居民患有视神经病变、耳聋、感觉丧失和四肢疼痛，以及影响步行和膀胱控制的脊柱疾病……

由于缺乏必要的化学品，古巴的水质安全也无法保证，导致患上急性腹泻的人数不断增加，1995年，古巴医院更是发生了51起感染事件，涉及349名患者并导致60人死亡；由于缺乏X光胶片，1994年-1995年古巴的相关诊疗完全停滞；由于医疗资源短缺，古巴的手术数量从1990年的885790台下降到1995年的536547台……

半个多世纪过去了，美国对古巴的禁运政策有所变化，但严苛的封锁没有根本松动。

今天，在新冠肺炎疫情全球蔓延的情况下，再加上经济复苏压力、气候变化压力等等，禁运对古巴老百姓而言更是雪上加霜。古巴政府官员表示，美国对该国长达60年的禁运，是他们购买抗击新冠病毒所需的药品和设备的障碍。“我们注意到华盛顿已令人称奇的固执，继续向世界证明一个定律，即除了制裁外，华盛顿在国际议程上也没有其他事可干。”

我们不禁要问，美国如此执着封锁古巴，究竟有达成任何目标吗？答案恐怕是否定的，古巴裔美国人、前美国商务部长古铁雷斯就说了，禁运已被证明是“适得其反”，“绝对没有从哈瓦那获得任何东西”。美国政府谋求的颠覆古巴政权的目标并没有实现。面对新冠肺炎疫情，古巴如今也有能力向多国派出医疗队，并研发出自己的新冠疫苗，成为世界上疫苗接种率最高的国家之一。

几十年来，美国四处挥舞“制裁大棒”，引发国际社会普遍反感，而国内也是骚乱频出、枪声不断。如此“病入膏肓”，又何谈领导世界？

文案/何所思

主播/牧 牧

后期/尔 击

漫画/海曼平

(责编：燕勐、贾文婷)