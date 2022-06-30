人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

没“饿死”古巴，美国自己先“病”了

2022年06月30日09:46 | 来源：海外网
小字号

　　最近，古巴完成了一个“不太可能”的任务：目前全世界唯一一个为几乎所有2岁以上儿童接种疫苗的国家。

　　为什么说古巴的这项成就“不太可能”？除了疫苗研发本就不易，古巴还面临着一项纯粹人为制造的巨大困难：美国的全方位封锁。

　　美国对古巴实施了现代历史上持续时间最长、程度最严厉的系统性贸易禁运、经济封锁和金融制裁，至今已有足足60年。在当时冷战背景下，美国打算通过“饿死”古巴的方式，来颠覆古巴政权。时任美国总统肯尼迪签署禁令，禁止与古巴进行所有贸易，阻止所谓“共产主义的蔓延”。60年来，估计古巴经济已遭受约1500亿美元损失。

　　从石油、手机APP到基本药物、烟酒，甚至还禁了食物……在严格封锁下，20世纪最严重的神经系统疾病在古巴广泛传播，超过50000名居民患有视神经病变、耳聋、感觉丧失和四肢疼痛，以及影响步行和膀胱控制的脊柱疾病……

　　由于缺乏必要的化学品，古巴的水质安全也无法保证，导致患上急性腹泻的人数不断增加，1995年，古巴医院更是发生了51起感染事件，涉及349名患者并导致60人死亡；由于缺乏X光胶片，1994年-1995年古巴的相关诊疗完全停滞；由于医疗资源短缺，古巴的手术数量从1990年的885790台下降到1995年的536547台……

视频文中0629.jpg

　　半个多世纪过去了，美国对古巴的禁运政策有所变化，但严苛的封锁没有根本松动。

　　今天，在新冠肺炎疫情全球蔓延的情况下，再加上经济复苏压力、气候变化压力等等，禁运对古巴老百姓而言更是雪上加霜。古巴政府官员表示，美国对该国长达60年的禁运，是他们购买抗击新冠病毒所需的药品和设备的障碍。“我们注意到华盛顿已令人称奇的固执，继续向世界证明一个定律，即除了制裁外，华盛顿在国际议程上也没有其他事可干。”

　　我们不禁要问，美国如此执着封锁古巴，究竟有达成任何目标吗？答案恐怕是否定的，古巴裔美国人、前美国商务部长古铁雷斯就说了，禁运已被证明是“适得其反”，“绝对没有从哈瓦那获得任何东西”。美国政府谋求的颠覆古巴政权的目标并没有实现。面对新冠肺炎疫情，古巴如今也有能力向多国派出医疗队，并研发出自己的新冠疫苗，成为世界上疫苗接种率最高的国家之一。

　　几十年来，美国四处挥舞“制裁大棒”，引发国际社会普遍反感，而国内也是骚乱频出、枪声不断。如此“病入膏肓”，又何谈领导世界？

　　文案/何所思

　　主播/牧　牧

　　后期/尔　击

　　漫画/海曼平

(责编：燕勐、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部