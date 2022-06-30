新华社努尔苏丹6月29日电 阿什哈巴德消息：第六届里海沿岸国家首脑会议29日在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行，土库曼斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗、阿塞拜疆五国总统出席会议并发表联合公报。

据土库曼斯坦国家通讯社消息，本届里海沿岸国家首脑会议由土总统别尔德穆哈梅多夫主持，五国领导人在会上就深化各领域合作及国际和地区热点问题交换意见。各国领导人还举行多场双边会谈。

据塔斯社消息，俄总统普京在首脑会议上说，里海沿岸五国在能源领域合作前景广阔。五国应加强贸易和投资联系，深化产业合作。交通基础设施建设将成为五国经济增长点，俄罗斯致力于建设南北国际运输走廊，旨在将里海地区打造成大型国际物流枢纽。

普京表示，俄罗斯一贯支持里海沿岸五国深化政治、安全、经济、环保和人道主义领域的合作。俄方认为，各方遵守关于里海法律地位的公约是里海地区繁荣的保障。

根据五国领导人发表的联合公报，里海沿岸国家将继续维护地区安全稳定，禁止域外军事力量进入里海，增进睦邻友好并深化各领域互利合作。

与会领导人同意第七届里海沿岸国家首脑会议在伊朗举行。

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