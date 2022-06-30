新华社马尼拉6月29日电 6月29日，赴菲律宾出席菲新任总统马科斯就职仪式的习近平主席特别代表、国家副主席王岐山在马尼拉会见菲律宾副总统莎拉。

王岐山首先祝贺莎拉当选履新，表示在菲律宾新一届政府成立之际，我作为习近平主席特别代表到访，就是要体现中方对中菲关系的高度重视，以及同菲新政府接续友谊与合作的殷切期待。相信在马科斯总统和莎拉副总统领导下，菲国家建设一定会取得新的更大成就，中菲关系一定会百尺竿头更进一步。

王岐山表示，过去6年，两国着眼发展、侧重民生，开展了包括达沃－萨马尔岛大桥项目在内的许多有益合作，成果丰硕。中方愿同菲方一道，进一步培育拓展新的民生合作领域；深化教育合作，助力菲更好提升人才竞争力；继续推动两国地方合作，促进民心相融相通，夯实中菲友好民意基础。

莎拉表示，中国是菲律宾的友好邻居和可靠伙伴，菲新一届政府将坚持对华睦邻友好的外交政策，期待同中方深化各领域合作，借鉴中方成功经验，助力菲经济社会发展，推动菲中关系迈向更高水平。

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