新华社马尼拉6月29日电 6月29日，赴菲律宾出席菲新任总统马科斯就职仪式的习近平主席特别代表、国家副主席王岐山在马尼拉会见菲律宾总统杜特尔特。

王岐山首先向杜特尔特转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿，表示过去6年来，习近平主席同杜特尔特总统从战略高度引领双边关系实现转圜巩固、提质升级，在两国关系史上写下浓墨重彩的一笔。双方确立了中菲全面战略合作关系新定位，坚持睦邻友好合作，坚持妥善处理分歧，坚持携手共同发展，开启了深入推进各领域合作的新征程。“一带一路”倡议同“大建特建”规划深入对接。中菲双边贸易额翻了一番，中国对菲投资规模是6年前的近4倍。在疫情之下，中菲双方守望相助，共克时艰，两国关系韧性和活力愈加彰显。双方从维护地区稳定大局出发，坚持通过对话协商妥善管控涉海分歧，确保中菲关系朝正确航向破浪前行。双方还在国际多边事务中保持良好沟通协作，共同践行真正的多边主义，维护发展中国家权益。

王岐山希望杜特尔特总统一如既往关心支持中菲关系发展，继续为传承弘扬中菲友好发挥重要作用。

杜特尔特请王岐山转达对习近平主席的亲切问候，表示近年来在两国领导人共同引领下，菲中关系进一步稳固，各领域合作成果丰硕。杜特尔特强调，十分珍视同习近平主席的友谊，再次感谢习近平主席和中国政府对菲律宾国家和人民的真诚帮助，愿继续为菲中友好合作贡献力量。

(责编：燕勐、刘洁妍)