新华社北京6月29日电 （记者白瀛、马卓言）2022年“一带一路”记者组织论坛北京时间29日晚通过网络视频方式召开。来自60多个国家和地区的近100位记者组织负责人和媒体代表围绕“媒体的社会责任”主题展开交流。

中国记协主席何平指出，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，国际局势复杂动荡，人类社会面临重重挑战。中国记协愿与各国记者组织一道，秉持人类命运共同体理念，高举和平发展、合作共赢旗帜，积极引导新闻媒体恪守社会责任，通过客观的报道、科学的判断、理性的分析，凝聚各国民众团结合作、共克时艰的共识和信心，为构建人类命运共同体贡献力量。

“一带一路”记者组织合作平台主席团轮值主席、哈萨克斯坦记联秘书长巴扬·拉玛扎诺娃表示，当前已进入媒体深度融合发展时期，传统媒体和社交媒体之间的界限越来越模糊。记者应掌握核查事实的方法，对个人言论和祖国命运具有责任感，成为热心、坚强、具有法律素养和政治素质的人。

“一带一路”记者组织论坛由中国记协主办，本次是第五届，由中国记协党组书记、副主席刘思扬主持。“一带一路”记者组织合作平台是中国记协与“一带一路”共建国家记者组织于2019年共同发起成立的，平台官网也于29日正式上线。

《 人民日报 》（ 2022年06月30日 05 版）

(责编：袁勃、杨光宇)