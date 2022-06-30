据新华社北京6月29日电 6月28日，国务委员兼外长王毅应约同委内瑞拉外长法里亚通电话。

王毅表示，建交以来，中委关系始终坚如磐石。两国领导人建立了牢固互信和友谊，为中委全面战略伙伴关系发展提供了重要政治保障和战略指引。中方愿同委方继续深化政治互信，赓续传统友好，增进互利合作。

王毅说，中方将一如既往坚决反对外部势力以任何借口干涉委内政，坚定支持委方维护国家主权和社会稳定，支持委人民选择符合自身国情的发展道路。王毅指出，中委要继续在多边事务中加强团结协作，维护两国正当权益，践行真正多边主义。中方赞赏委方积极支持习近平主席提出的全球发展倡议，愿同委方加强合作，共同构建全球发展伙伴关系，落实好联合国2030年可持续发展议程。世界多极化、经济全球化、国际关系民主化的时代潮流不可抗拒，中方愿同委方一道，始终站在历史正确一边，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益，携手构建人类命运共同体。

法里亚表示，在两国元首引领下，委中全面战略伙伴关系取得长足发展，充满生机活力。委方高度评价习近平主席提出的全球发展倡议等一系列倡议，愿同中方深化沟通协作，共同维护多边主义。

《 人民日报 》（ 2022年06月30日 04 版）

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