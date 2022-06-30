新华社联合国6月29日电 中国常驻联合国副代表戴兵29日在安理会审议刚果（金）问题时发言，呼吁有关各方综合施策，推动刚果（金）东部局势降温。

戴兵说，最近一段时间，反政府武装“M23运动”重新作乱导致刚果（金）东部紧张加剧、冲突升级，平民伤亡和流离失所激增。作为地区国家的好朋友，中方真诚希望当事方能够尊重彼此利益关切，通过对话协商妥善化解分歧，推动局势尽快降温。

戴兵表示，消除刚果（金）东部武装团伙威胁，必须综合施策，多管齐下。内罗毕进程为解决这一问题提出了政治、军事两轨方案。中方敦促刚果（金）境内所有武装团体立即响应内罗毕进程号召，停止一切暴力活动，无条件参与政治对话和解武复员进程。国际社会应就化解地区国家矛盾、支持地区安全努力形成合力，帮助刚果（金）政府提高国家治理能力、推进安全部门改革、落实解武复员方案，真正维护好本国领土和主权。

戴兵说，中方支持联合国驻刚果（金）稳定特派团（联刚团）根据安理会授权履职。联刚团应同刚果（金）政府一道，及时对当前安全形势作出评估，有序、负责任地推进缩编计划。

戴兵指出，安理会对刚果（金）的制裁措施，目的是打击武装团伙的暴力活动，不是限制刚果（金）政府的安全能力。随着联刚团进入缩编阶段，刚果（金）政府自主承担本国安全责任的迫切性上升，近年来一直呼吁解除武器禁运。中方认为安理会应当回应刚果（金）关切，取消对政府进口武器弹药的报备要求。中方注意到执笔国提出的决议草案在这方面作出改善，希望可以充分听取刚果（金）意见，步子迈得更大一些。

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