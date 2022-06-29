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外交部回应七国集团峰会涉华内容

2022年06月29日20:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月29日电（记者温馨）针对近日七国集团在其峰会公报中攻击抹黑中国一事，外交部发言人赵立坚29日表示，这充分说明，七国集团无意在平等尊重基础上开展对话合作，而是抱守冷战思维，坚持意识形态偏见，基于“小圈子”利益搞“集团政治”。中方敦促七国集团停止人为制造对立和分裂，停止以任何形式攻击抹黑中国，停止以任何形式干涉中国内政。

　　当日例行记者会上，有记者问：6月28日，第48届七国集团峰会发表公报，14处提及中国，对香港、新疆、人权、东海、南海以及台海和平稳定等说三道四。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，上个月七国集团外长会发表涉华负面公报，中方当即予以明确回应。然而七国集团罔顾中方严正立场和坚决反对，再次利用峰会公报鼓吹“民主对抗威权”叙事，粗暴干涉中国内政，攻击抹黑中国，煽动对抗情绪。“这充分说明，七国集团无意在平等尊重基础上开展对话合作，而是抱守冷战思维，坚持意识形态偏见，基于‘小圈子’利益搞‘集团政治’。”

　　赵立坚表示，香港事务纯属中国内政。回归25年来，香港居民依法享有的民主权利和自由得到充分保障。中国政府依据中华人民共和国宪法和香港基本法治理香港。

　　“这几个国家自身人权劣迹斑斑，没有任何资格充当人权‘教师爷’，更无权把人权当作干涉别国内政的政治工具，他们借炒作涉疆、涉藏等议题攻击抹黑中国，只会让世人更加看清他们的霸权本质和虚伪面目。”赵立坚说。

　　赵立坚表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾当局推行“台独”分裂活动、美西方个别国家企图“以台制华”，这是当前台海和平稳定面临的最大威胁。中国有权利采取一切必要措施坚决维护国家主权和安全。

　　他说，中国一贯模范遵守联合国宪章宗旨原则，是世界和平发展、地区安全稳定的坚定维护者，这与美国到处发动战争、动辄实施非法单边制裁形成鲜明对比。

　　赵立坚说，七国集团成员享受全球化发展红利最多，本应对推进全球化、促进世界经济增长、解决全球经济金融难题承担特殊责任。然而，在国际社会处于抗疫和经济复苏的关键时期，七国集团非但不致力于团结合作，反而热衷于制造分裂对抗，毫无责任和道义可言。“我还必须指出的是，七国集团人口只占世界总人口的十分之一左右，没有资格代表全世界，更没有资格把自身价值和标准作为国际通用价值和标准。”

　　“中方敦促七国集团切实承担起应尽的责任，履行应尽的国际义务，维护真正的多边主义；停止搞双重甚至多重标准，停止人为制造对立和分裂，停止以任何形式攻击抹黑中国，停止以任何形式干涉中国内政！”他说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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