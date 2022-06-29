人民网巴西利亚6月29日电 （记者邵世均）当地时间6月28日，驻巴西使馆举办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动精神专题在线吹风会，金红军临时代办发表主旨讲话，全面介绍习近平主席在金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会、金砖国家工商论坛开幕式上的重要讲话和主旨演讲精神。巴西环球电视台、旗手电视台、劳动者电视台、《圣保罗页报》、《外交杂志》、247新闻网、国际关系研究中心、瓦加斯基金会、圣保罗大学金砖研究中心等20余家主流媒体和权威智库代表与会。多家当地媒体第一时间报道了吹风会情况。

金红军指出，习近平主席系列重要讲话从维护人类共同和长远利益的高度出发，为金砖机制发展指明方向，为推动金砖合作提质升级规划路径，为金砖国家在国际事务中发挥更大作用开辟前景，得到与会领导人和国际社会的高度评价和积极响应。各方认为，习近平主席提出的全球安全倡议、全球发展倡议以团结为基，为维护世界和平稳定提供方案；以发展为本，为促进全球可持续发展凝聚共识；以创新为要，为增进互利共赢合作培育动能；以开放为先，为增进发展中国家联合自强增添助力；将对推动国际秩序演进、完善全球治理、促进共同发展产生深远影响。

金红军强调，巴西是西半球最大的发展中国家，是金砖国家的创始成员国，也是金砖机制中唯一的拉美成员。近半个世纪以来，中巴关系稳定健康发展，在国际政治和多边事务中的利益高度交融，是密不可分的全面战略伙伴。中巴领导人在近期金砖系列活动中达成的重要共识，体现出双方对进一步深化和拓展合作的高度重视。中方愿同包括巴西在内的金砖伙伴一道，推动有关倡议和共识落地见效，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识，为世界注入稳定性和正能量。

巴方与会记者和学者高度评价习近平主席重要政策宣示的时代意义和深远影响，积极评价中国对金砖合作取得一系列开创性、引领性、机制性成果的重要贡献，认为巴中应在金砖等双多边合作机制框架内密切协调，推动双边关系在新时期取得更大发展。金红军还就金砖扩员、金砖国家涉乌克兰问题立场、数字经济合作前景及中国经济形势、疫情防控政策、中巴关系、双边务实合作等回答提问。

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