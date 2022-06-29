外交部发言人赵立坚6月29日表示，美式选举表面上“一人一票”，实际上是“一美元一票”“一帖子一票”“一广告一票”。“难怪有人说，美式民主是假民主，美政府已成为‘1%所有、1%所治、1%所享’的政府，最终只会失信于民。”

当日例行记者会上，有记者问:近期，美国《新闻周刊》援引丹麦民主联盟基金会和德国拉塔纳数据追踪公司发表的民调显示，仅有49%的美国受访者认为他们生活在一个民主国家，63%的美国受访者认为美国政府仅仅是为少数人的利益服务。发言人对此有何评论?

“这一结果充分说明在大多数美国老百姓眼里，美式民主就等于少数人的民主，就是金钱民主。在政府和这些少数人间牵线搭桥的，就是赤裸裸的金钱。”赵立坚说。

赵立坚说，美国联邦参议员汉纳在100多年前曾经一语道破：在美国政界，有两样东西很重要，第一是金钱，第二个我就不记得了。100多年后的今天，美国的“金钱民主”摊子越拉越大。2020年美国总统和国会选举总支出高达140亿美元，是2016年2倍多。美国作家罗克珊·盖伊就曾直言，在美国，政策就是被卖给了出价最高的金主。很显然，在金钱民主的游戏下，政客和金主才是选举的真正受益人，而普通民众则成了选举的“背景板”。

赵立坚说，与高昂的竞选投入形成鲜明对比的是，美国贫富差距悬殊不断拉大。美联储数据显示，去年美国最富有的1%的人口财富总和达45.9万亿美元，这一数字超过了底层90%美国人的财富总和。1990年至2021年，美国的中位数财富只增加了5.37%，同期亿万富翁的总体财富增长了19倍。目前美国的贫困人口超过4000万。新冠肺炎疫情发生以来，近20%的美国家庭已花光全部积蓄，超过6万美国民众失去家园，被迫露宿街头。

“如果人民只在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权，只有拉票时受宠、选举后就被冷落，这样的民主不是真正的民主。”赵立坚说，“美式选举表面上‘一人一票’，实际上是‘一美元一票’‘一帖子一票’‘一广告一票’。难怪有人说，美式民主是假民主，美政府已成为‘1%所有、1%所治、1%所享’的政府，最终只会失信于民。”（记者温馨、马卓言）

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