人民网安卡拉6月29日电 （记者沈钧）6月29日，驻土耳其使领馆与四川省侨联等部门联合举办防范电信网络诈骗专题讲座。中国驻土耳其大使刘少宾、四川省侨联主席刘以勤出席活动并致辞，驻伊斯坦布尔总领馆代总领事吴健参加。在土耳其中资企业商会、主要侨团侨领、领事协助志愿者、国内侨胞侨眷等200余人参加此次讲座。

刘少宾表示，中国驻土耳其使领馆按照国内外交部、公安部等部门部署，持续进行预防电信网络诈骗提醒和宣传，充分发挥侨团商会、领事协助志愿者作用，不断加强中土执法合作，联合打击在土电信网络诈骗犯罪活动，有效提高了在土中国公民防范意识，震慑了犯罪分子。驻土耳其使领馆将不断创新工作方式方法，扩大宣传广度深度，深入推进中土执法合作，与国内相关部门保持密切沟通和合作，形成合力，共同做好反电信网络诈骗各项工作，维护在土中国公民财产安全和合法权益。

四川省反电信网络诈骗中心警官罗彦加针对境内外涉我公民电信网络诈骗实际情况，围绕冒充“公检法”、虚假投资、“杀猪盘”、国际快递、“虚拟绑架”、求职、换汇等常见诈骗套路和防范要领进行耐心详细讲解。

本次专题讲座采用“线上线下相结合、国内国外联动”的创新方式进行，反响热烈。多位侨胞和中资企业员工表示，专题讲座生动精彩，专家的讲解有针对性，防范措施有操作性，有效提高了自身防范意识和本领。大家还表示将把本次活动的学习成果传递给更多在土中国公民，做好反诈“宣讲员”。

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