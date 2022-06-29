新华社加拉加斯6月28日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉政府和委全国代表大会（议会）28日分别举行活动庆祝委内瑞拉与中国建交48周年。

当天，委政府在总统府观花宫举行委中建交48周年庆祝活动。活动前，委总统马杜罗会见了中国驻委大使李宝荣。马杜罗说，委中两国2014年宣布建立全面战略伙伴关系以来，双边关系进入快速发展新时期，双方深入开展互利务实合作，携手推动两国政治互信和互利合作达到新高度。在当今世界严峻形势下，委政府完全赞同中国提出的人类命运共同体理念，并愿同中方一道践行多边主义，建设没有霸权主义和强权政治的新世界。

当天下午，委全国代表大会（议会）在立法宫举行庆祝委中建交48周年文化艺术展示活动。全代会主席豪尔赫·罗德里格斯在出席庆祝活动后，主持召开全代会全会例会。会上，他发表讲话，高度称赞委中两国人民兄弟友谊，积极评价两国政府和议会间开展的合作交流，并诚挚感谢中方在委反对霸权主义和强权政治斗争中给予的宝贵支持。随后，全代会全体议员一致表决通过《关于庆祝委中建交48周年的决议》。

当天上午，中国驻委大使李宝荣还同委副总统德尔茜·罗德里格斯一道向南美解放者玻利瓦尔墓敬献花圈。罗德里格斯发表讲话说，委中务实合作成果已深入体现在委人民生活的方方面面，为委人民幸福生活作出贡献，委方诚挚感谢中方在包括抗击疫情等诸多方面给予的支持与帮助。在当前国际形势下，委方将积极响应“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，愿同中国等友好国家一道捍卫联合国宪章宗旨和原则，建设和平发展新世界，创造更加美好的未来。

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