人民网斯德哥尔摩6月29日电 （王文）6月28日，驻瑞典大使崔爱民应邀出席瑞典“一带一路”执行小组举办的“‘一带一路’是国际和平、安全与发展之路”视频研讨会并致辞。瑞典“一带一路”执行小组主席史蒂芬，副主席侯赛因，前联合国副秘书长、环境规划署执行主任索尔海姆，美国三一学院“城市与全球研究中心”主任陈向明及塞尔维亚、白俄罗斯、马来西亚、伊拉克等国驻瑞典大使及瑞典商、学界代表等参加研讨会。

崔爱民介绍了2013年习近平主席提出共建“一带一路”重大倡议以来，本着共商共建共享的原则，中国与各方通力合作所取得的丰硕成果。一是“朋友圈”不断扩大。中国已同149个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。二是“成绩单”亮丽耀眼。中国与沿线国家年度贸易额从1.04万亿美元扩大到1.8万亿美元。中国在沿线国家直接投资累计1613亿美元，建设的境外经贸合作园区累计投资430.8亿美元，为当地创造了34.6万个就业岗位。三是合作之路越走越宽。面对疫情，中国打造“健康丝路”，铺设助力全球抗疫的希望之路。面对数字化浪潮，中国搭建“数字丝路”，为全球经济增长提供新的驱动力。面对低碳转型，中国深耕“绿色丝路”，助力疫情后世界经济“绿色复苏”。崔爱民强调，“一带一路”不仅给参与各方带来实实在在的合作红利，也为世界贡献了应对挑战、创造机遇、强化信心的智慧与力量，得到了国际社会高度评价和广泛响应。

崔爱民表示，“一带一路”为中瑞绿色合作搭建了宽阔的平台和桥梁，双方在减污降碳和保护生物多样性等方面大有可为，也可为其他“一带一路”国家创造更多的经济发展机会，实现优势互补、多方共赢，为全球可持续发展作出贡献。

崔爱民指出，当前，世界百年未有之大变局正在加速演进，新冠肺炎疫情仍在蔓延，人类社会面临前所未有的挑战，和平与安全问题更加突出。面对复杂多变的动荡局势，习近平主席在去年提出了全球发展倡议，呼吁围绕落实联合国2030年可持续发展议程，推动构建团结平等均衡普惠的全球发展伙伴关系，助力实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。不久前，习近平主席又提出全球安全倡议，倡导坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，立足人类是不可分割的安全共同体，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，为世界注入稳定性和正能量。发展是人类社会的永恒主题。只有不断发展，才能实现人民对生活安康、社会安宁的梦想。随着“一带一路”更加广泛深入实施，各参与国互联互通、互利共赢，必将有助于振兴经济、造福人民，实现高质量发展和共同繁荣，也必将为世界和平与安宁做出更大贡献。

史蒂芬、索尔海姆等与会嘉宾表示，中国的和平发展有利于世界。“一带一路”倡议推动国家间、地区间互联互通，促进贸易投资和基础设施建设，为各国带来实实在在的利益，为国际发展合作作出重要贡献，是国际和平、安全与发展之路。瑞典、欧洲乃至全世界的发展都与“一带一路”密切相关，美国和欧洲国家应加强同中国合作，使世界更多人民受益。西方国家不应为了私利制造对抗和冲突，而应像中国一样拿出实际行动，为发展中国家做些实事。

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