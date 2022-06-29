新华社加拉加斯6月28日电（记者徐烨 王瑛）波哥大消息：主题为“城市的未来和可持续发展”的2022年中国-哥伦比亚文化周开幕式28日在哥首都波哥大举行。

本次文化周由哥伦比亚-中国友好协会和中国驻哥伦比亚大使馆共同举办。哥总统杜克、中国驻哥大使蓝虎及中哥各界人士近千人通过现场和网络直播参加开幕式。

杜克在致辞中表示，近年来哥中关系不断深化，双方携手抗疫，中方积极向哥捐赠抗疫物资、分享抗疫经验，为哥方购买疫苗提供帮助，保障哥全国疫苗接种计划顺利开展。中方在农业、扶贫、交通、基础设施、科技、教育等领域向哥方提供重要支持。哥方注重生态城市建设，更好应对气候变化和保护生物多样性，愿同中方进一步合作，共同建设可持续发展城市和公平社会。

蓝虎表示，中哥都是联合国2030年可持续发展议程的坚定执行者，双方互为发展机遇，合作成果普惠人民。期待两国专家们合力促进宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市建设。中方愿与哥方一道迎难而上，互相支持，在时代的浪潮中携手前行。

在文化周期间，来自中国天津市、重庆市、南京市和哥伦比亚波哥大市、巴兰基亚市等地方政府的代表和两国知名高校、企业、美洲开发银行等机构的专家，将分享各自在城市规划、交通发展、公共服务、绿色低碳、科技创新、智慧城市、文化保护等领域的理念和经验，在开放合作中共同提升创新发展能力，携手推动城市高质量发展走深走实，不断充实和延展中哥关系内涵。

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