人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

专访：我对中国制度优越性、高效执行力深有体会——访比利时农业专家弗朗索瓦·塞尔内尔

2022年06月29日13:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔6月28日电 专访：我对中国制度优越性、高效执行力深有体会——访比利时农业专家弗朗索瓦·塞尔内尔

　　新华社记者潘革平

　　“如果用一个词来谈我对中国共产党的最深刻印象，我会用领导力一词。”领导力有两层意思：一是确定想要达到的路线或目标，二是带领团队实现目标。比利时知名农业专家弗朗索瓦·塞尔内尔日前在接受新华社记者专访时这样说。

　　与中国结缘20多年的塞尔内尔来自比利时埃诺省农业与农业工程中心，是比利时马铃薯晚疫病防治专家。马铃薯晚疫病堪称马铃薯的头号杀手。20世纪90年代，塞尔内尔和他的团队成功推出一套能提前三四天预测晚疫病暴发的“马铃薯晚疫病预测预报模型”。1999年，他将这一模型无偿引入中国重庆，中比马铃薯项目合作由此展开。2018年，塞尔内尔成为40名获评“改革开放40周年最具影响力的外国专家”中的一位。

　　过去20多年，塞尔内尔每年要到中国三五次，对中国制度的优越性、尤其是高效的执行力有很深体会。他说，有了明确的目标就能够协调力量为此努力，例如中国的减贫政策已使数亿人摆脱贫困。“这一点恰恰是西方所缺乏的，对于自己要向何处去，我们并没有明晰的目标。大家常各执一词，这不仅会浪费时间，也可能会作出错误决策。”

　　在中国农村的长期工作、生活让塞尔内尔对中国的发展变化有深刻的亲身体验。“我第一次从重庆市区去巫溪用了两天时间，从重庆乘船沿长江航行一天，然后换吉普车还要开上一天。现在走高速公路只需要约6个小时。”

　　2002年开始，塞尔内尔每年组织数十名比利时大学生赴华进行短期文化学术交流，以观光农业为主线，以田园为课堂，帮助比利时青年认识中国、了解中国。

　　塞尔内尔表示，中国经济已进入高质量发展阶段，不是一味追求创造利润或保持经济高增速，而是追求和谐增长。这种增长兼顾人与人之间的和谐，也兼顾人与环境之间的和谐。

　　塞尔内尔说，新冠疫情虽对一些合作交流造成影响，但他的团队同中方的合作仍在不断推进。目前，他的团队正参与一个比利时、中国、南非的三方合作项目。他说，“我们不仅仅关注提高马铃薯的产量，同时也关注人类健康的问题”，要尽量减少给生物多样性及环境带来的负面影响。

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部