新华社布鲁塞尔6月28日电 专访：我对中国制度优越性、高效执行力深有体会——访比利时农业专家弗朗索瓦·塞尔内尔

新华社记者潘革平

“如果用一个词来谈我对中国共产党的最深刻印象，我会用领导力一词。”领导力有两层意思：一是确定想要达到的路线或目标，二是带领团队实现目标。比利时知名农业专家弗朗索瓦·塞尔内尔日前在接受新华社记者专访时这样说。

与中国结缘20多年的塞尔内尔来自比利时埃诺省农业与农业工程中心，是比利时马铃薯晚疫病防治专家。马铃薯晚疫病堪称马铃薯的头号杀手。20世纪90年代，塞尔内尔和他的团队成功推出一套能提前三四天预测晚疫病暴发的“马铃薯晚疫病预测预报模型”。1999年，他将这一模型无偿引入中国重庆，中比马铃薯项目合作由此展开。2018年，塞尔内尔成为40名获评“改革开放40周年最具影响力的外国专家”中的一位。

过去20多年，塞尔内尔每年要到中国三五次，对中国制度的优越性、尤其是高效的执行力有很深体会。他说，有了明确的目标就能够协调力量为此努力，例如中国的减贫政策已使数亿人摆脱贫困。“这一点恰恰是西方所缺乏的，对于自己要向何处去，我们并没有明晰的目标。大家常各执一词，这不仅会浪费时间，也可能会作出错误决策。”

在中国农村的长期工作、生活让塞尔内尔对中国的发展变化有深刻的亲身体验。“我第一次从重庆市区去巫溪用了两天时间，从重庆乘船沿长江航行一天，然后换吉普车还要开上一天。现在走高速公路只需要约6个小时。”

2002年开始，塞尔内尔每年组织数十名比利时大学生赴华进行短期文化学术交流，以观光农业为主线，以田园为课堂，帮助比利时青年认识中国、了解中国。

塞尔内尔表示，中国经济已进入高质量发展阶段，不是一味追求创造利润或保持经济高增速，而是追求和谐增长。这种增长兼顾人与人之间的和谐，也兼顾人与环境之间的和谐。

塞尔内尔说，新冠疫情虽对一些合作交流造成影响，但他的团队同中方的合作仍在不断推进。目前，他的团队正参与一个比利时、中国、南非的三方合作项目。他说，“我们不仅仅关注提高马铃薯的产量，同时也关注人类健康的问题”，要尽量减少给生物多样性及环境带来的负面影响。

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