新华社海牙6月28日电综述：欧洲多国转向煤电应对能源短缺

新华社记者

近年来，许多欧洲国家大力发展新能源，能源结构中煤电占比不断缩小。然而，随着俄罗斯天然气供应大幅减少，德国、奥地利、希腊、荷兰等欧洲国家近日纷纷宣布，重开煤电厂或采取措施支持煤电。

分析人士认为，欧洲国家转向煤电实属无奈之举。俄罗斯是欧盟最大天然气和原油供应国，乌克兰危机爆发后，欧盟不断升级对俄制裁，加剧欧洲国家能源短缺。

德国联邦经济和气候保护部本月19日发表声明说，为应对俄天然气供应大幅减少，德国将采取一系列紧急应对措施，包括限制使用天然气发电，转而更多地利用煤电。

德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克说：“这令人痛苦，但这是减少天然气消耗的必要举措。”他说，为了避免冬季供暖出现困难，德国不但要节省使用天然气，还要尽快让后备煤电站投产。

分析人士认为，德国政府此举有悖于其此前制定的逐步淘汰煤电的计划。根据现任联邦政府的联合执政协议，德国将在“理想情况下”把淘汰煤电的时间从2038年提前到2030年。哈贝克所在的绿党主张停止开采煤炭，要求关闭所有现有煤电厂。

无独有偶，奥地利政府本月19日也宣布重开南部城市梅拉赫的一家煤电厂，以应对能源短缺。此前，奥地利政府曾提出到2030年完全实现清洁能源供能，梅拉赫煤电厂已于2020年春季关停，是该国境内最后一座煤电厂。

希腊政府日前也宣布，为确保能源供应稳定，该国将在2024年之前增加50%的煤炭产能。去年希腊能源结构中煤电占比已从2011年的53%锐减到约10%。随着能源危机持续发酵，天然气价格飙涨，希腊政府已决定暂停关闭更多煤电厂，并把淘汰煤电的时间从2025年推迟到2028年。

在荷兰，煤电用量近年来不断减少，目前全国仅存三座煤电厂。2021年，荷兰政府要求这三座煤电厂实际发电量不得超过其发电能力的35%。然而，荷兰政府日前宣布，为缓解天然气短缺和避免冬季供暖困难，这三座煤电厂已获准立即满功率运行。

波兰煤电占比约70%，为欧盟国家中最高。同时，三分之一的波兰家庭用煤取暖。波兰4月禁止进口俄罗斯煤炭，随之出现煤炭短缺和价格飙升。近日，波兰政府宣布推出面向普通家庭的煤炭补贴政策，并从哥伦比亚、澳大利亚和南非等国进口煤炭，以弥补因禁止进口俄煤炭而造成的800万吨以上煤炭的缺口。

欧盟委员会气候行动和能源事务发言人蒂姆·麦克菲日前承认，由于欧洲能源格局出现新变化，欧盟成员国能源结构及相关计划将有所调整，其中包括重启部分煤炭产能。

分析人士认为，转向煤电会扰乱欧洲国家的新能源发展计划，也势必对欧盟到2050年实现碳中和目标产生不利影响。（执笔记者：王湘江；参与记者：朱晟、陈琛、于帅帅、刘昕宇）

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