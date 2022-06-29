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英国猴痘确诊病例超千例

2022年06月29日10:58 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦6月28日电（记者郭爽）英国卫生安全局28日公布的数据显示，截至26日，英国猴痘确诊病例累计达1076例。该机构提醒夏季参加大型聚会的民众应注意传播风险。

　　英国卫生安全局在当天发布的公报中说，截至26日，英格兰累计报告1035例确诊病例，苏格兰27例，北爱尔兰5例，威尔士9例。该机构官员索菲娅·马基当天在一份声明中说，猴痘疫情在英国持续发展，预计未来数天乃至数周内病例数将继续增加。

　　英国卫生安全局警告，虽然该国目前绝大多数病例出现在男同性恋等人群，但任何人都可能感染猴痘，特别是与有症状猴痘患者有密切接触者。

　　世界卫生组织27日更新的数据显示，今年1月1日至6月22日期间，全球有50个国家和地区累计报告猴痘确诊病例3413例，其中2933例在世卫组织全球分区中的欧洲地区，约占86%。

　　猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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