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王毅同委内瑞拉外长法里亚通电话

2022年06月29日10:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月29日电 2022年6月28日，国务委员兼外长王毅应约同委内瑞拉外长法里亚通电话。

　　王毅表示，今天恰逢中委建交48周年纪念日，我们的通话可谓正当其时。建交以来，无论国际风云如何变幻，中委关系始终坚如磐石。两国领导人建立了牢固互信和友谊，为中委全面战略伙伴关系发展提供了重要政治保障和战略指引。中方愿同委方继续深化政治互信，赓续传统友好，增进互利合作。

　　王毅说，中方感谢委方在台湾、涉港、涉疆、人权等问题上同中方坚定站在一起，发出正义之声。中方将一如既往坚决反对外部势力以任何借口干涉委内政，坚定支持委方维护国家主权和社会稳定，支持委人民选择符合自身国情的发展道路。中方还将继续为委方抗疫提供力所能及的帮助。

　　王毅指出，中委要继续在多边事务中加强团结协作，维护两国正当权益，践行真正多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中方赞赏委方积极支持习近平主席提出的全球发展倡议，愿同委方加强合作，共同构建全球发展伙伴关系，落实好联合国2030年可持续发展议程。世界多极化、经济全球化、国际关系民主化的时代潮流不可抗拒，中方愿同委方一道，始终站在历史正确一边，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益，携手构建人类命运共同体。

　　法里亚表示，在两国元首引领下，委中全面战略伙伴关系取得长足发展，充满生机活力。感谢中方为委方抗击疫情提供大力支持。委方坚定支持一个中国原则和“一国两制”方针，坚定支持中国捍卫国家主权独立和领土完整，愿同中方创新方式，深化双边互利合作。中国在国际舞台上发挥着日益重要的作用，委方高度评价习近平主席提出的全球发展倡议等一系列倡议，愿在“全球发展倡议之友小组”和“捍卫《联合国宪章》之友小组”框架下同中方深化沟通协作，共同维护多边主义。法里亚特别就中国共产党成立101周年预先表示热烈祝贺，称赞中国共产党是一个伟大的政党，高举中国特色社会主义旗帜，始终致力于服务中国人民。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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