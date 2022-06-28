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外交部介绍全球发展高层对话会两项成果

2022年06月28日22:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月28日电（记者马卓言）外交部发言人赵立坚28日在例行记者会上应询介绍了上周全球发展高层对话会上中方提出的“全球发展和南南合作基金”和全球发展促进中心相关情况。

　　据赵立坚介绍，2015年9月，习近平主席在联合国发展峰会上宣布中国将设立南南合作援助基金，支持发展中国家落实2030年可持续发展议程。在此基础上，为加大对全球发展合作的资源投入，中国政府决定将南南合作援助基金升级为“全球发展和南南合作基金”，并在已有30亿美元基础上再增资10亿美元，支持发展中国家落实全球发展倡议和可持续发展议程。该基金将主要用于拓展全球发展领域的多边合作，重点投向全球发展倡议重点合作领域的项目，支持联合国发展机构和国际组织发挥作用，为2030年可持续发展议程的落实注入新动力。

　　赵立坚表示，全球发展促进中心的主要目标，是为推动落实全球发展倡议提供行动平台和资源支撑。中方将围绕全球发展倡议重点领域建立由各方参与的项目库，举办全球共享发展行动论坛，为全球发展倡议合作提供智力支持。

　　“上述举措是中方推动全球发展倡议落地走实务实方案的重要组成部分。我们相信，通过汇聚全球发展共识，动员全球发展资源等，必将为推动落实2030年可持续发展议程、促进全球共同发展作出积极贡献。”他说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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