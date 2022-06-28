新华社贝鲁特6月28日电（孔康谊 梁裕源）针对黎巴嫩任务区近期复杂的安全形势，中国第20批赴黎维和多功能工兵分队27日开展了全要素综合演练，以提升维和分队应急处突和自我防护能力。

此次全要素综合演练以任务区安全形势为战术背景，演练按发出警报、情况报告、行动处置、善后处理等程序展开。演习中，维和官兵们迅速穿戴战斗装具、领取武器弹药，按行动方案编组并迅速向支援方向奔去，全员进入预定战斗位置，展开警戒防卫。

营门防卫演练刚结束，维和官兵按照演练计划展开全员拉动演练。部队迅速机动，全员全装拉动到蓝线附近的联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）纳古拉靶场展开实弹射击训练。

中国第20批赴黎维和多功能工兵分队军事组长唐于胜说，近期任务区安全形势依然严峻，全要素综合演练锤炼和检验了分队官兵的应急处突能力和战术素养，为圆满完成维和任务夯实了基础。

自去年8月份进入黎巴嫩南部任务区以来，中国第20批赴黎维和多功能工兵分队坚持把安全防范作为突出课题抓紧抓实。常态化、实战化的演练，进一步提升了中国维和部队快速反应和处置突发事件的能力。

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