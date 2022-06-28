新华社休斯敦6月27日电（记者徐剑梅）美国执法人员27日在得克萨斯州一辆大货车车厢里发现46具移民遗体，这是美国近年来已知最严重的移民死亡事件。当地官员说这是一起“人间惨剧”。

得克萨斯州圣安东尼奥市警方和消防部门当晚在记者会上说，当天18时许，一名男子在该市一处路口发现一辆疑似被弃的大货车并听到车厢里传来呼救声，走近后看到车厢内有人死亡，随即报警。

执法及救援人员赶到现场后，发现车厢里“尸体成堆”，车厢里没有水，空调也未工作，幸存人员体温较高且虚弱无力，甚至无法自行下车。

6月以来，得州热浪滚滚。据气象部门消息，圣安东尼奥市27日最高气温达38摄氏度。美国媒体报道说，在挤满人的车厢里，实际温度更高。

警方和消防部门还说，死者均为成年人。从车内救出16人并送往医院，其中包括4名未成年人。目前尚不清楚车厢里人员的身份、国籍和具体人数。警方已拘捕3人，目前正调查他们与这起事件的关联。

圣安东尼奥市市长尼伦伯格在记者会上说，这是“一起可怕的人间惨剧”。墨西哥外长埃布拉德在社交媒体上形容这起事件为“悲剧”，表示墨领事官员已赶往事发地。

移民问题一直是美国社会高度关注的问题，也是美国民主、共和两党争斗的重点领域。正在谋求连任的得州共和党籍州长阿博特当晚在社交媒体上发文，抨击拜登政府的边境政策，声称“这些（移民的）死亡是拜登造成的”。

美国国土安全部下属入境和海关执法局在社交媒体上发文说，圣安东尼奥市警方认为这起事件涉嫌人口走私，目前正在进行调查。

美国政府最新数据显示，今年5月，美国边境执法人员在美墨边境逮捕非法移民近24万人，再创新高。

得州地处美国中南部，同墨西哥接壤。2017年7月，在圣安东尼奥市一家超市停车场发现一辆载有39名移民的货车，车内无水、无空调，车上10人因中暑、窒息及脱水而死。（参与记者：孙丁）

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