26日，近千名抗议者在德国巴伐利亚州小镇加米施－帕滕基兴七国集团（G7）峰会会场外举行示威活动，要求七国集团“不要搞小团体”，切实履行责任，积极解决气候变化、饥饿等问题。同一天，数千人在西班牙首都马德里市中心参加反对北约、呼吁世界和平大游行。

“醒醒吧！G7”

抗议活动现场，“社会主义德国工人青年”负责人马尔科表示，七国集团只考虑自身利益，峰会只是从七国集团内部利益及相关利益群体的角度考虑及讨论问题，忽略了普通民众的利益。在许多国家通货膨胀严重的情况下，西方国家政府不顾本国民众生活成本的持续走高仍向乌克兰提供军事及资金援助，挤占了各国民生领域的投资。

抗议者布丽吉特·奥伯迈尔坦言，目前世界面临的各种问题仅靠七国集团难以解决，所谓的七国集团峰会只是小团体间的协商，应借助联合国等平台才能真正解决全球问题。她呼吁七国集团“不要搞小团体”。

3月24日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，一面显示屏上显示七国集团峰会的标识。新华社记者郑焕松摄

此前一天，慕尼黑市区举行了更大规模的抗议活动，来自15个民间组织的数千名抗议者聚集在特雷西娅草坪，原本空旷的场地飘扬着五颜六色的标语旗帜。

草坪上，数十名学生举着一张七国领导人盖着同一床被子共眠的讽刺漫画海报引人注目，上面写着“醒醒吧！G7”。抗议者表示，只要有战争、气候危机、不平等，饥饿就会增加，七国集团必须采取行动。七国集团在逐步淘汰化石燃料、解决全球饥饿等问题上行动乏力。

来自德国盖尔森基兴的莉莎·盖特纳对目前高涨的物价和通货膨胀率深有体会。盖特纳认为，由于西方国家将重金投入军备领域，显著影响到普通民众的生活及收入水平，七国集团应该减少军费投入，加大力度应对气候变化。

世界自然基金会（德国）气候与能源部门负责人薇薇安·拉达兹对七国集团在气候变化领域所做的工作表示不满。她在现场对记者说：“七国集团有责任首先采取行动并承担责任，因为它们是老牌工业化国家，碳排放时间更长。”

在现场众多海报中，一幅将扭曲变形的地球嵌入字母G的设计引人瞩目。有抗议者解释，这是想传递“世界在七国集团的干预下日益变得扭曲和不正常”，抗议七国集团不作为、乱作为。抗议者尤兹亚斯向记者表示，非洲不少国家仍然被饥饿问题困扰，七国集团在非投资都是利益驱动，并不想解决非洲面临的饥饿等诸多问题。

致力于消除极端贫困的组织“全球公民”（德国）负责人弗里德里克·迈斯特表示，来自发达国家的经济复苏援助资金并没有真正用于解决世界上的重大危机。“七国集团去年只有0.32%的资金用于发展合作和人道主义援助。世界上最贫穷的国家需要额外的资金。”

西班牙数千人游行：反对北约呼吁和平

在马德里，记者看到，在长达上千米的游行队伍中，有年轻人，也有老年人；有怀抱婴儿的妇女，也有行动不便的残疾人。这次游行由西班牙国家和平论坛召集，来自西班牙、德国、美国、古巴、委内瑞拉等国和一些国际组织的代表参加。

这是2月12日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部的资料照片。新华社记者张铖摄

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特里亚在接受新华社记者采访时说：“今天参加游行的人成千上万。我们呼吁和平，建立多极世界，而不希望增加军费开支。我们反对军备竞赛。”

一位名叫巴洛玛的女士对记者说：“政府应该关心民生，而不是关注运送武器。”她还说：“我们需要关心医疗、教育等问题，不能把钱用在增加军费开支上。”

一位名叫戴维的游行者说：“战争的受害者永远是平民百姓。反对在这里召开北约峰会。”

北约峰会将在本周举行，主要议题包括继续为乌克兰提供支持、审议芬兰和瑞典加入北约问题，以及通过指导未来十年发展的新战略构想等。（记者：林浩、张毅荣、任珂、李超、李晓鹏、冯俊伟、孟鼎博；报道员：阿尔韦托·佩纳多；剪辑：沈浩洋、王玉珏；编辑：王丰丰、王申、刘冬杰、张炼、聂云、陈波）

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