美国“最严厉的如何对付中国的剧本”打开了一角。拜登总统26日在G7峰会上公布，美国将和其他六国一起在2027年前筹集6000亿美元“用于全球基础设施投资”。虽然，拜登没有点出中国的名，但美西方媒体都毫不掩饰地指出，这是为了“对抗”或“抗衡”中国“一带一路”倡议。

对这个“雄心勃勃”的计划，人们的第一感觉却是美国又画了一张大饼。这6000亿美元的任务，美国“认领”了2000亿美元，剩下的由其他六国分担。别人且不说，就说美国，根本不可能真拿2000亿美元出来。并不是看扁美国，而是它自己之前的实际行为给了外界这一深刻印象。

去年6月份在英国召开的G7峰会上，美国就画了一张饼。当时起了一个好听的名字：“重建更美好世界”，声称要改善发展中国家40万亿美元的基建，也是为“对抗‘一带一路’”设计的。但一年下来，美国对全球基础设施建设的投入承诺只有微不足道的600万美元，这与拜登之前的计划相去甚远。今天，人们如何又能相信美国会拿出2000亿美元的真金白银？

事实上，美国的套路早已被人看穿了。华盛顿对全球基础设施建设毫无兴趣，再说，美国自己的基础设施建设还有那么多欠账没还上呢。据美国土木工程师学会去年的一份报告，美国未来十年面临2.59万亿美元的基础设施需求缺口。在此背景下，它的目的就是对中国倡议的“一带一路”搞破坏，画出的大饼被华盛顿当成铁饼来砸中国。

美国攻击的重点是污蔑“一带一路”倡议造成了“债务陷阱”，中国外交部发言人27日对此做了有力回应，其引述世界银行的测算，“一带一路”框架下的交通基础设施项目若全部得以实施，到2030年每年将有望为全球产生1.6万亿美元收益，占全球GDP的1.3%，其中90%由伙伴国分享，低收入和中低收入国家受益更多。2015年至2030年间，760万人将因此摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。事实上没有任何一个“一带一路”伙伴国家认可所谓“‘一带一路’造成债务陷阱”的说法。

针对去年提出的“重建更美好世界”计划，美国《外交》杂志近日表示，该计划最严重的缺陷在于，它似乎一直依赖于华盛顿对中国的“谴责”而存在。这些年，中国的发展惠及到哪里，华盛顿就要带着“追兵”追到哪里。而在华盛顿各种版本的“解决方案”里，看得见所谓的“民主”，看得见真实的“对抗”，看得见被妖魔化的“中国”，却独独看不见作为对象的发展中国家和当地人民。

其实在我们看来，就连美国这个超级大国的基础设施建设都有着巨大的改善空间，何况全世界呢？据G20此前的一份报告，到2040年全球基础设施存在15万亿美元的投资缺口。基础设施建设这个推进人类整体进步的大抓手，有着无比广阔的发展空间，不可能有人会嫌投入其中的钱多了，如果不是华盛顿心胸狭隘，美国完全可以，事实上也有必要和中国的“一带一路”倡议进行合作，至少是良性对接。

有意思的是，欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧洲将设法筹集约3000亿欧元的资金用于资助发展中国家，以此“取代中国在这些地方的投资”。这番话却遭到许多发展中国家网民的批评。有网友问：为什么冯德莱恩说的是“取代”，而不是中国资金之外的“补充”？她的意思莫非是发展中国家必须在西方和中国之间“二选一”？可为什么国际合作要搞这种“二选一”呢？

事实上，很少有发展中国家喜欢阵营对抗的游戏。更重要的是，谁都知道“画饼”是不能充饥的。

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