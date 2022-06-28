人民网罗马6月28日电 （记者谢亚宏）2022米兰欧华杯欧洲华人乒乓球友谊赛26日在米兰科尔马诺举行。活动由米兰文成同乡会、米兰温州华侨华人商会主办，意大利华人乒乓球协会组织并承办，意大利米兰中国文化中心、意大利米兰龙甲教育、意大利中意体育联合会协办。中国驻米兰总领馆办公室主任王晨彪、米兰文成同乡会执行会长胡海滨、意大利华人乒乓球协会会长杨熙友应邀出席并发表致辞，为参赛选手们加油鼓劲，希望大家都能取得优异成绩。

据报道，本次友谊赛吸引了来自意大利各地以及德国、西班牙、奥地利等多个国家共80余名参赛选手。大赛分为40岁以上年龄组和40岁以下年龄组，经过一天的激烈角逐，比赛决出胜者并举行颁奖仪式，米兰温州华侨华人商会会长胡志建，米兰中国文化中心执行主任、米兰龙甲教育执行校长李昂，中意体育联合会会长金毓松、意大利华人乒乓球协会秘书长周春豪先后上台致辞，为大赛取得的成绩、为运动员们彰显出的比赛精神表示由衷地赞许与祝贺，主办方代表们还分别为运动员们颁发了奖杯与奖金。

本次活动丰富了旅意华侨华人的精神文化生活，增进了全欧华侨华人、乒乓球爱好者之间的友谊，引导华侨华人热爱运动、热爱生活，在海外树立了华侨华人的积极形象。

(责编：高歌、常红)