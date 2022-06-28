人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

2022米兰欧华杯欧洲华人乒乓球友谊赛举办

2022年06月28日15:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马6月28日电 （记者谢亚宏）2022米兰欧华杯欧洲华人乒乓球友谊赛26日在米兰科尔马诺举行。活动由米兰文成同乡会、米兰温州华侨华人商会主办，意大利华人乒乓球协会组织并承办，意大利米兰中国文化中心、意大利米兰龙甲教育、意大利中意体育联合会协办。中国驻米兰总领馆办公室主任王晨彪、米兰文成同乡会执行会长胡海滨、意大利华人乒乓球协会会长杨熙友应邀出席并发表致辞，为参赛选手们加油鼓劲，希望大家都能取得优异成绩。

据报道，本次友谊赛吸引了来自意大利各地以及德国、西班牙、奥地利等多个国家共80余名参赛选手。大赛分为40岁以上年龄组和40岁以下年龄组，经过一天的激烈角逐，比赛决出胜者并举行颁奖仪式，米兰温州华侨华人商会会长胡志建，米兰中国文化中心执行主任、米兰龙甲教育执行校长李昂，中意体育联合会会长金毓松、意大利华人乒乓球协会秘书长周春豪先后上台致辞，为大赛取得的成绩、为运动员们彰显出的比赛精神表示由衷地赞许与祝贺，主办方代表们还分别为运动员们颁发了奖杯与奖金。

本次活动丰富了旅意华侨华人的精神文化生活，增进了全欧华侨华人、乒乓球爱好者之间的友谊，引导华侨华人热爱运动、热爱生活，在海外树立了华侨华人的积极形象。    

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部