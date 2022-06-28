新华社北京6月28日电 法国总统府27日说，为增加全球石油供应量、遏制油价，希望伊朗、委内瑞拉回归国际石油市场。

目前，伊朗、委内瑞拉受到美国和欧盟制裁，难以向国际市场出口石油。

这是3月24日在比利时布鲁塞尔欧盟总部拍摄的欧盟峰会现场。新华社发（欧盟供图）

寻求石油供应“多元化”

法国总统马克龙正在德国巴伐利亚州小镇加米施-帕滕基兴参加七国集团（G7）峰会。

法国总统府一名发言人在峰会间隙说，马克龙呼吁“多元化供应”，包括让受到制裁的伊朗和委内瑞拉回归国际石油市场。法国敦促石油生产国以“超出寻常的方式”提高产量。

俄罗斯2月24日在乌克兰发起特别军事行动以来，欧盟对俄施加六轮制裁。其中欧盟4月宣布，8月开始停止进口俄罗斯煤炭；6月3日，欧盟宣布对俄部分石油禁运。

俄罗斯是全球能源市场主要供应方之一，分别占全球煤炭、石油、天然气出口的18%、11%和10%。

这是2021年10月22日在法国巴黎一处加油站拍摄的加油枪。新华社记者高静摄

法国国内油价难降

法国国内成品油价格不断走高，民众叫苦不迭。据媒体报道，法国汽油价格6月初打破纪录，SP95-E10汽油价格达到2.066欧元/升，柴油价格达到1.961欧元/升。

法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔27日对商业调频电视台说，将敦促法国油气巨头道达尔能源公司的管理层做出进一步努力，以降低国内燃料价格。

勒梅尔说：“一些政党要求政府额外在燃油上增加200亿至250亿欧元的公共支出，这笔钱数目巨大，如果这么做，我们将不得不削减在其他方面的支出。”

他说，法国政府的债务规模已经到达“危险水平”，现在的借贷成本也在增高，法国政府现在发行新债券，利率将超过2%。

据法新社报道，法国目前的公共债务为2.9万亿欧元，相当于其国内生产总值(GDP)的114.5%。

勒梅尔说，法国政府一方面需要削减公共债务规模，一方面需要以负责任的方式保护国民利益，因而需要做出恰当选择。

6月23日，伊朗外长阿卜杜拉希扬（右）在德黑兰会见俄罗斯外长拉夫罗夫。新华社发（伊朗外交部供图）

制裁“松口”有苗头

中东地区除了阿联酋和沙特，伊朗最有可能增加石油供应。一些分析师说，如果美国取消对伊朗制裁，后者日均供应量可增加120万桶。法国克普勒公司数据显示，截至今年2月中旬，伊朗储存在油轮上的石油已达1亿桶，意味着可在三个多月内每天增加100万桶供应，相当于全球产量的1%。

围绕美国和伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议的谈判3月再次暂停。欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利上周访问伊朗。他本月25日说，伊核谈判将在几天内重启，会谈地点在某个海湾国家。

全球石油贸易巨头荷兰维多集团高层人士6月5日说，美国政府可能默许伊朗在仍受美方单方面制裁的情况下向全球市场出口更多石油，以期平抑油价、减轻美国国内汽油价格高涨带来的经济和政治压力。

委内瑞拉方面，美国自2018年起对委实施全方位的经济制裁和金融封锁，包括禁止委支柱产业石油和黄金等矿产品的出口。多名知情人士6月初披露，两家欧洲能源企业可能最快7月开始向欧洲运输委内瑞拉石油，恢复两年前因美国政府加码制裁委内瑞拉而叫停的“石油抵债”项目。（郭倩）

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