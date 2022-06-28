人民网伦敦6月27日电 （记者邢雪）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛全英大区赛27日在伦敦大学学院举行，4名获胜选手将代表英国赛区参加今年的全球复赛和决赛。同时，英国“汉语桥”俱乐部正式在伦敦揭牌。

本次比赛由中国教育部中外语言交流合作中心主办，中国教育部中外语言交流合作中心英国代表处承办。比赛主题为“天下一家 (One World, One Family)”，经过初赛选拔，来自英国8所大学的10名选手参加了决赛的比拼。

中国驻英国大使郑泽光在致辞中提出三点希望，第一，共赏中华语言之美。希望大家在学习中文的过程中，用心欣赏中文的形态之美、结构之美、音律之美，细细品味中文的深厚历史文化底蕴。更好把握中国的过去、现在和未来。第二，共拓中英合作之路。希望大家在学习中文的过程中，胸怀远大志向和抱负，秉持尊重、开放、包容心态，加强同中国青年接触交往，始终做中英合作的支持者、参与者、促进者。第三，共架中英友好之桥。希望大家在学习中文的过程中，用语言做纽带，多交中国朋友、多了解中国情况，为增进两国人民相互了解和友谊搭建更坚实的桥梁。

伦敦大学学院校长迈克尔·斯宾塞表示，如今正是各国人民需要增进相互理解的重要时期，“汉语桥”比赛为年轻人提供了掌握外语进而了解其他国家的文化，促进相互理解，在各国人民之间构建深厚的社会和文化资本的机会。

各位选手在比赛中充分展示自我，讲述生活经历，分享学习中文的小故事，抒发对中国文化的热爱。今年的比赛第一次采用线上线下结合的方式，选手的亲友团、英国开设中文课程的大中小学师生以及全英各界中文及中国文化爱好者同步在线，共襄盛举。

来自布莱顿大学/南安普顿大学孔子学院的欧文在比赛中说，如今人类生活在同一个地球村里，越来越成为你中有我，我中有你的命运共同体。因此我们应该张开怀抱，求同存异，增加彼此的理解和友谊，让人们消除隔阂，让世界缩短距离，携手同行。来自爱丁堡大学的罗迪为观众和评委们带来的豫剧与快板的串烧《花木兰》，博得场下阵阵掌声，来自伯明翰大学的科特迪瓦学生花唯可的表演的中国功夫，一招一式颇见功力，曼彻斯特大学的威廉·哈特带来的脱口秀让观众们见识到了他的嘴皮子功夫。最终，威廉·哈特凭借其精彩表现获得冠军。他将和来自伯明翰大学、爱丁堡大学和伦敦大学亚非学院的其他三名获胜选手一起代表英国赛区参加今年的全球复赛和决赛。

英国“汉语桥” 俱乐部的揭牌仪式也同期在决赛的开幕式隆重举行。据主办方介绍，俱乐部将为全英近20万中文学习者搭建沟通交流的平台，组织格雷英中文比赛和中国文化推广活动，会员将有机会优先参加赴华中文学习和文化交流活动。自2002年以来，先后有70多个国家超过10万名青年学生参加了“汉语桥”比赛，为了进一步密切与往届“汉语桥”比赛选手的联系，加强选手间的相互交流，中外语言交流合作中心于2011年10月成立了“汉语桥”俱乐部。英国“汉语桥” 俱乐部为欧洲第二家“汉语桥”俱乐部。

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