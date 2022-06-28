新华社德黑兰6月27日电（记者高文成）伊朗外交部新任发言人纳赛尔·卡纳尼27日说，伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里28日将率团前往卡塔尔，参加伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。

此前，伊朗伊斯兰共和国通讯社等媒体报道说谈判将于28日在一个海湾国家举行。卡纳尼27日晚对伊通社证实，谈判将于28日开始在卡塔尔举行。

伊朗外交部27日早些时候表示，伊朗不会与美国就恢复履行伊核协议进行任何直接谈判，谈判仍将是欧盟协调下的间接谈判。谈判重点将放在有关解除对伊朗制裁等悬而未决的问题上。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。6月25日，伊朗外长阿卜杜拉希扬和博雷利在德黑兰宣布，伊核谈判将在数天内重启。

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