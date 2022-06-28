新华社喀布尔6月27日电（记者邹学冕 樊浩宇）中国政府援助阿富汗首批抗震救灾物资27日运抵阿富汗首都喀布尔机场。中国驻阿大使王愚、阿临时政府国家灾难管理与人道主义事务部代理部长吴拉姆·加乌斯出席物资交接仪式。

王愚在交接仪式现场说，本月22日，阿东南部发生强烈地震，造成1000多人遇难，近2000人受伤，数万座房屋被毁。地震灾情牵动着中国人民的心，中国政府第一时间决定向灾区提供5000万元人民币的紧急人道主义援助。包括帐篷、折叠床、毛毯在内的首批物资已运抵阿。接下来3天，还将有6架中方飞机陆续运来救灾物资。此外，中方此前承诺援助阿的粮食已于日前全部运抵，目前正在加紧分发，助力阿方应对灾情。这体现了人类命运共同体的应有之义、亲诚惠容的具体实践及和衷共济的中华精神。

加乌斯说，阿方由衷感谢中国在地震发生后第一时间向阿方表达慰问并提供紧急援助物资，中方行动是两国人民上千年友好情谊的最好体现。这批物资是阿目前最急需物资，阿方将把这批物资分发给霍斯特省和帕克提卡省灾情较严重的地区，为当地受灾民众抗击灾情提供实实在在的帮助。

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