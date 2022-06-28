陈尚文

这是一个因“砖”而拥抱幸福的故事。南非女青年塞迪本·奇卢内将回收的塑料垃圾制作成坚固的环保建筑用砖，并成功开办了当地第一家塑料砖厂。

“梦想成真的感觉！”在首届金砖国家女性创新大赛中捧得“木兰奖”，奇卢内激动地说。在她看来，习近平主席提出举办金砖国家女性创新大赛，是为让更多女性的创新能力被发现，有机会为人类可持续发展事业作出贡献。

发展是人类社会的永恒主题，是破解各种难题、实现人民幸福的关键。近日，习近平主席在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会并分别发表重要讲话，以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。这是金砖国家合作的高光时刻，更是全球发展合作的宝贵机遇。

当前，百年变局叠加世纪疫情，全球经济复苏脆弱乏力，国际发展合作动能减弱，南北发展鸿沟加剧，人类发展指数30年来首次下降，近8亿人生活在饥饿之中……更令人担忧的是，发展问题在国际议程中日益被边缘化，发达国家援助义务远未落实，全球发展资源缺口巨大，如期实现联合国2030年可持续发展目标不容乐观。

风高浪急之时，更加考验人类智慧，更要把准时代方向。习近平主席站在全人类发展的高度，强调：“我们要坚持以人民之心为心、以天下之利为利，推动全球发展迈向新时代，造福各国人民。”为构建高质量伙伴关系、共创全球发展新时代，习近平主席指出：“我们要认清世界发展大势，坚定信心，起而行之，拧成一股绳，铆足一股劲，推动全球发展，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局。”这充分体现出大国领袖计利天下的宽广胸怀。

诞生于新兴市场和发展中国家群体性崛起的时代大潮之中，金砖国家拥有对繁荣发展的共同追求。金砖五国人口总数占全球的42%，面积占26%，经济总量占25%，对世界经济增长的贡献巨大。这是金砖国家合作机制成立之初，许多人想不到的发展成就。

从巴西马拉尼昂州运输粮食等产品的“富裕路”，到印度卡纳塔克邦太阳能发电基地的“绿色电”，金砖国家新开发银行支持项目重点聚焦可持续发展领域；金砖国家疫苗研发中心正式启动，五国在疫苗联合研发和试验、合作建厂等方面深化交流合作，筑牢抗击疫情的“金砖防线”；通过《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，达成《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，建立金砖国家航天合作机制，签署粮食安全合作战略，建立金砖国家职业教育联盟……金砖国家全面推进减贫、卫生、教育、数字互联互通、工业化等领域合作，汇聚成强大的发展合力。

作为世界上最大的发展中国家，中国始终把发展作为第一要务，始终致力于促进全球发展合作。2017年9月金砖国家领导人厦门会晤期间，中国首创“金砖+”合作模式，被誉为“提升金砖国家全球影响力的重要创新”。金砖国家领导人第十四次会晤期间，“金砖+”合作在更高层级、更广领域、更大范围展开，发展成为金砖“中国年”的出发点、落脚点和最大亮点。在全球发展高层对话会上，习近平主席擘画全球发展新蓝图，得到与会领导人高度赞赏。各界嘉宾为拓展“金砖+”合作、落实联合国2030年可持续发展议程贡献智慧，凝聚起构建全球发展共同体的广泛共识。

仲夏时节，万物丰茂，金砖国家开启合作新征程。穿云破雾、乘风破浪，金砖大船将驶向更加繁荣的未来。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)