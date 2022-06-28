本报记者 王 迪

清晨6时许，基里巴斯首都塔拉瓦。天刚亮，中国驻基里巴斯大使唐松根与三秘陈哲颖来到码头候船。他们将前往阿拜昂岛——基里巴斯的33个岛屿之一，出席中国援助的太阳能路灯项目动工仪式。

中国与基里巴斯恢复外交关系两年多来，在这个世界上唯一纵跨赤道且横越国际日期变更线的国家，到处都留下中国使馆外交官的足迹，当地居民对于中国的态度也由“从门后打量”到“热情欢迎”。陈哲颖常常被亲友们打趣：“越来越像当地人了！”

坐船过海促合作

前往阿拜昂岛的航程上，风浪很大。已在使馆工作两年多的陈哲颖，尽管对访问首都地区以外岛屿（以下简称“外岛”）的各项工作驾轻就熟，但仍然饱受晕船之苦。晕车药、晕车贴、塑料袋齐上阵，“希望这次也能扛得过去。”他在心中默念。

船只在海浪上剧烈颠簸，船底与海面激烈碰撞，人好似随时会被甩出船舱。一路感觉天旋地转，终于船快到岸了。

船行至靠近岸边约100米处就停了。由于没有开发码头、航道，船只无法继续靠岸，大家都要下船。唐大使和陈哲颖背上送给外岛朋友的物资，熟练地蹚着快没腰的海水向岸上走去。上岸后，二人换上基里巴斯传统服装花衬衫和男士裙子，坐上后车斗改装成座位的卡车，一路颠簸来到活动地点。

基里巴斯外岛几乎没有电力供应，夜间出行、生活十分不便，使馆应基里巴斯民众请求捐赠了一批太阳能路灯，是帮助改善当地民生和安全环境的重要项目，也是岛上的一件大事。

此次访问是受当地市政厅和老人协会邀请。在当地传统建筑风格的议事大厅内，市政厅官员、老人和社区民众代表齐聚一堂，庆祝太阳能路灯项目动工。老人在当地传统文化中广受尊重、地位很高，一位老人代表在发言中激动地说：“这是社区第一次用上太阳能路灯，有的人甚至是第一次见到路灯。感谢中国的援助，让我们得以过上更安全、更便利的生活。”随后，社区青年又领着中国客人观看他们亲手打下的地基。整个活动洋溢着喜悦与友好的气氛，陈哲颖更加坚定地认识到：“开展中基合作，要人到、心到，将合作成果落到实处。”

平等相待交朋友

2019年，中国与基里巴斯恢复外交关系。2020年，中国驻基里巴斯大使馆正式复馆，90后陈哲颖是复馆后的第一批外交官之一。面对新时代新任务，陈哲颖既倍感光荣，又深感重任在肩。

与一般现代化都市相比，首都塔拉瓦工作生活条件十分艰苦，在这样的环境里开展工作，使馆青年要面对物资、住宿、卫生、交通等各方面的难关。陈哲颖牢记习近平总书记的教导：“无数人生成功的事实表明，青年时代，选择吃苦也就选择了收获，选择奉献也就选择了高尚。”到岗后，陈哲颖迅速投入工作，近距离了解这个国家和这里的人民。

一开始，当地人对中国不了解。后来，与陈哲颖熟悉了，一位社区领袖告诉他：“那时我们就像躲在门后打量你们，想弄清楚你们到底是谁，来干什么，会给基里巴斯带来什么。”

“如果民众不愿意跟我们接触，何谈开展工作？”如何快速与当地民众拉近距离，成为陈哲颖常思考的问题。他开始自学基里巴斯语，并准备了一段基里巴斯语的自我介绍。当地朋友听了都兴奋不已，主动和他交流。后来，他又学唱当地歌曲，跳当地舞蹈，穿着岛国特色服装主持使馆招待会。久而久之，当地朋友都知道“‘陈’会说基里巴斯语，会基里巴斯歌舞”。

从中国外交官的努力中，基里巴斯民众更深切地感受到了尊重、诚意与友善。每次去外岛访问，热情的当地人都希望能和中国外交官见一见。有时，从早上8时一直到次日凌晨，见面、活动、走访一场接着一场。为了尊重当地习俗，中国外交官与当地人一起在地上盘腿而坐，一坐就是好几个小时。辛苦并快乐着，陈哲颖相信：“正是我们真诚平等相待，才交到这些好朋友，也正是这些好朋友，支持着中基关系不断向前发展。”

答案都在民众中

要做好中基合作，必须问需于民、问计于民。由于10多年没有官方交往，这个既熟悉又陌生的朋友在想什么、做什么、需要什么，答案都在民众之中。

跑社区，是使馆同志们最重要的日常工作之一。陈哲颖几乎每周都要跑两三次，多的时候一天跑好几个社区。每到一个社区，都会与当地民众细细交流，看看哪些方面可以加强合作。一位社区领袖感叹地说：“你是第一个到我们这儿考察项目的外交官。”

陈哲颖走访了几十个社区，跑遍了首都地区大部分中学、高校，了解到当地民众对改善卫生条件、解决饮水困难、应对海水侵蚀等有迫切需要。基里巴斯绝大部分家庭无法承担修建厕所的费用，有时上千人的社区只有一个公共厕所。当地民众希望中国使馆能伸出援手，但具体修在哪、修成什么样、修多少、项目花费如何等，都需要具体调研。

在唐大使鼓励下，陈哲颖深入当地最需要援助的社区，仔细勘察，认真了解当地需求，最终完成了项目的选址、建设任务。看到自己的辛劳有了成果，陈哲颖的心中充满成就感，同时也有了更多动力。“我会更深入地学习调研，更好地将中国的发展经验用于解决当地实际困难。”陈哲颖说。

跑社区、访外岛，结友谊、促合作。在中国外交官的不懈努力下，短短两年多时间里，基里巴斯朋友对中国有了更多的了解与信任。他们赞叹中国消除绝对贫困、全面建成小康社会，从中汲取榜样力量；他们赞同“授人以渔”的理念，希望能向中国学习经验和技术，通过自己的双手脱贫致富；越来越多的基里巴斯青年选择去中国留学，期待学成后成为基中交流的使者；通过与中国企业合作，基里巴斯设立第一个合资公司“基里巴斯渔业有限公司”，不仅创造了实实在在的经济效益与就业岗位，更为当地发展带来信心……

一年中，陈哲颖几乎没有几天能够好好休息，他也习惯了这种忙忙碌碌的工作状态。他的目标是走遍基里巴斯所有岛屿，把中基友谊的种子撒满这片土地，为新时代中国特色大国外交贡献青春力量。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)