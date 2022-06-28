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王毅同阿富汗临时政府代理外长通电话

2022年06月28日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京6月27日电  6月27日，国务委员兼外长王毅同阿富汗临时政府代理外长穆塔基通电话。

　　王毅再次对阿富汗震灾表示诚挚慰问，强调作为阿富汗的友好近邻和真诚朋友，中方对阿富汗人民遭遇的困难感同身受，中央和地方政府、社会组织和企业等各方面力量加班加点，积极落实对阿紧急人道援助，帮助阿富汗人民渡过难关。首批帐篷、毛毯等物资正通过包机运往阿富汗，现汇和其它救灾物资也将尽快交付。在阿中资企业也已行动起来，救援物资都在运往灾区的路上。中方愿根据阿方需求，提供更多雪中送炭的帮助。相信阿方将会团结一致尽快战胜灾情并重建家园。

　　王毅指出，中方对阿政策是明确、坚定的，保持着稳定性和连续性。中方始终尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯，从不干涉阿内政，从不在阿谋求任何私利，从不寻求所谓势力范围。中阿即将召开人道援助和经济重建工作层联络机制第二次会议。希望双方扎实推进民生、经贸、农业、矿业、互联互通、能力建设等领域务实合作，落实好两国双边会晤共识和包括《屯溪倡议》在内的涉阿多边会议成果。相信阿方会采取实际举措坚决打击包括“东伊运”在内的一切恐怖势力，加强对在阿中国公民和机构的安全保护。

　　王毅表示，中方将继续发挥建设性作用，支持阿方广泛包容建政、温和稳健施政，在联合国、上海合作组织等多边领域为阿方主持公道，推动落实第三次阿富汗邻国外长会成果，进一步凝聚地区国家支持阿方稳定重建的共识。

　　穆塔基衷心感谢中方对阿灾情的慰问和援助，表示中方援助充分体现了中国同阿富汗之间的传统友好，阿灾民受益巨大。阿富汗一贯致力于同中国在各领域发展友好关系，将始终坚持一个中国政策。阿方充分理解中方安全关切，愿与中方共同努力打击恐怖主义。阿方希在上海合作组织等国际场合加强与中方合作，欢迎中方为阿和平重建发挥重要积极作用。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月28日 03 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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