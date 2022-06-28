本报记者 严 瑜

■ 中国现代国际关系研究院金砖暨G20研究中心副主任 徐飞彪

■ 中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员 周志伟

■ 四川外国语大学金砖国家研究院政治安全研究所所长 朱天祥

图为工人在印度浦那市的中国海尔集团工业园厂房内工作。

新华社记者 张兴军摄

6月23日晚，中国国家主席习近平在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤。南非总统拉马福萨、巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席。五国领导人围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，就深化金砖合作、坚持多边主义、促进世界经济复苏、共同防控疫情、反对单边经济制裁和“长臂管辖”、加强人文交流等共同关心的问题达成许多重要共识。会晤通过并发表《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》。

走过16年历程的“金砖”，已经成为国际事务中一支积极、稳定和建设性的重要力量。

全球治理：

支持多边主义的“金砖立场”

当今世界，百年变局叠加世纪疫情，国际格局加速演进。开放包容还是封闭排他，团结合作还是阵营对抗，关乎全人类的前途命运。此次会晤发出捍卫国际公平正义的“金砖强音”。《北京宣言》就支持多边主义、完善全球治理体系等表明“金砖立场”。

周志伟：《北京宣言》从发展中国家和新兴经济体的立场出发，强调共商共建共享的全球治理观，就全球治理的原则、目标、效率、改革等四个方面达成共识：

原则方面，《北京宣言》重申对多边主义的承诺，维护国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用。同时，重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，避免双重标准。

目标层面，包括三点：一是维护和平与安全，推动可持续发展；二是促进和保护民主、所有人的人权和基本自由；三是构建人类命运共同体。

效率层面，《北京宣言》提到，应使多边组织反应更加迅速，更加有效、透明、民主、客观；应利用数字和技术工具等创新包容的解决方案。这表明全球治理应当抓住主要矛盾，同时注重治理能力建设，跟上数字时代变化，提高全球公共产品供给效率。

改革层面，《北京宣言》指出，应使全球治理更具包容性、代表性和参与性，同时呼吁改革联合国主要机构，表示将建设性参与世界贸易组织的必要改革。

徐飞彪：金砖合作机制成立之初，就致力于推动完善全球治理。此次会晤，在全球治理层面达成多项共识，其中主要有两个亮点：

一是重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，促进和保护人权与基本自由。近来，某些西方国家频繁将人权问题政治化、武器化。对此，此次会晤在如何对待人权、如何实现人权等关键问题上达成共识，并重申致力于促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作的基础上构建人类命运共同体，站位更高。

二是强调全球经济治理对各国确保可持续发展至关重要。这项共识回应当前全球经济治理面临的突出问题，即某些西方国家采取自私的紧缩政策，使世界经济面临巨大风险。对此，金砖国家强调必须加强宏观政策协调，敦促主要发达国家采取负责任的经济政策。

此次会晤还在打破金砖合作机制发展瓶颈方面取得多项成果，包括进一步推进金砖外围对话和“金砖+”合作、推进金砖国家扩员进程等，有助于进一步发挥金砖合作机制在应对全球治理危机中的作用。

朱天祥：《北京宣言》提到应使全球治理更具包容性、代表性和参与性，并专门指出，促进发展中国家和最不发达国家，特别是非洲国家更深入和更有意义地参与全球决策进程和架构。这进一步明确了全球事务应该由各国共同治理、发展成果应该由各国共同分享的共识。

面对个别西方国家搞集团政治、阵营对抗等行径，《北京宣言》重申支持二十国集团在全球经济治理中发挥领导作用，强调二十国集团应保持完整、应对当前全球性挑战，呼吁团结合作，反对分裂对抗。

值得注意的是，新冠肺炎疫情给人类带来严重冲击，对落实联合国2030年可持续发展议程构成重大挑战，尤其是经济和卫生的疤痕效应在疫情后可能仍然持续。这是今后全球治理面临的一个挑战。此次会晤关注到这一问题，表示欢迎加快落实2030年可持续发展议程的举措。

全球抗疫：

共筑人类健康的“金砖防线”

金砖国家团结抗疫，始终是推动国际抗疫合作的重要力量。此次会晤进一步巩固了合力抗击疫情的“金砖防线”。

徐飞彪：在团结抗击疫情方面，此次会晤主要达成四方面共识：

一、就如何解决当前全球抗疫的关键问题，明确提出金砖国家的基本立场、基本方案和基本路径：必须确保各国人民特别是发展中国家人民能够获取安全、有效、可及和可负担的诊断工具、药品、疫苗和关键医疗用品，确保疫苗公平分配，加快推进疫苗接种，弥合全球“免疫鸿沟”；支持世界卫生组织在抗击疫情中发挥领导作用，支持“新冠疫苗实施计划”“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议”等；支持各国特别是发展中国家加强能力建设和疫苗及其他健康工具的本地化生产。

二、继续推动金砖国家在抗疫领域的务实合作，包括在检测方法、治疗、研发、疫苗生产与互认、针对新冠病毒新变种的疫苗安全性和有效性研究、新冠疫苗接种和检测证书（特别是用于国际旅行的证书）互认等领域的合作。

三、在更广泛的全球卫生治理层面，重申支持多边主义，支持联合国相关机构开展活动。

四、继续推动金砖国家在全球卫生治理层面的务实合作，包括加强突发公共卫生事件预警、大流行病预防和响应以及医疗救治最佳实践等方面的交流与合作。

周志伟：金砖五国人口占全球总人口比重超过40%。应对突发公共卫生事件时，金砖国家的应对效果将在很大程度上影响全球的应对效果。我们看到，在抗击疫情的过程中，金砖国家发挥了重要的引领作用，不仅内部合作非常有效，而且与其他发展中国家也形成高效合作，为他们提供了大量援助。

《北京宣言》强调金砖国家应进一步做好应对新冠肺炎疫情及未来其他突发公共卫生事件的准备，并提出多项具体举措。相信在下一步的全球抗疫进程中，金砖国家将基于相关共识，继续为全球抗疫营造良好的合作氛围，提供有力支撑，减少个别发达国家通过政治操弄对全球抗疫合作造成的破坏。

朱天祥：新冠肺炎疫情发生之后，金砖国家巩固抗击疫情的“金砖防线”，启动“金砖国家疫苗研发中心”，搭建辐射发展中国家的联合研发和生产综合平台，助力构建人类卫生健康共同体。

《北京宣言》提到，金砖国家将加强多边技术合作，通过在金砖国家卫生机构间建立更紧密合作关系、探索在卫生领域开展合作项目以深化现有合作。未来，人类可能还会面临其他全球性流行病。金砖国家在抗击疫情中形成的有效合作机制和应对危机能力，将在全球卫生治理层面，特别是应对其他突发公共卫生事件时，发挥更加重要的作用，在病毒检测方法、治疗药品、疫苗研发、运用数字技术防范疫情等方面贡献更多“金砖力量”。

全球安全：

维护世界和平的“金砖力量”

一段时间以来，冷战思维、集团政治抬头，传统和非传统安全威胁层出不穷，世界面临分裂对抗的现实风险。针对当前全球安全形势，此次会晤提出维护世界和平的“金砖主张”，为谋求持久和平与安全贡献“金砖力量”。

徐飞彪：金砖合作机制经过多年发展，形成了经济合作、政治安全和人文交流“三轮驱动”合作模式。此次会晤中，面对国际安全局势动荡加剧的背景，金砖国家围绕多个关键问题，提出方案，及时发声，为维护世界和平与安全提供重要力量。

首先，在乌克兰局势上，金砖国家支持俄罗斯同乌克兰谈判，还表达了对乌克兰境内外人道局势的关切。从《北京宣言》相关内容可以看出，金砖国家在努力寻求和平解决俄乌冲突。

其次，在阿富汗问题上，针对阿富汗国内政局变化，金砖国家清晰表明立场，坚定支持一个和平、安全和稳定的阿富汗。

第三，在加强军控和裁军问题上，针对近两年来多种外部因素造成的负面冲击，金砖国家呼吁持续努力加强军控、裁军、防扩散条约和协议体系，保持其完整性，维护全球稳定及国际和平与安全。

此外，在网络安全、反恐、禁毒等问题上，金砖国家都达成了共识，表明了立场。

周志伟：金砖国家始终致力于推动建设可持续的全球和平与安全。过去十几年，金砖国家经济发展取得巨大成果，对世界经济增长的贡献率超过50%，其在全球政治安全领域的合理参与诉求随之提升，这是完全符合全球治理改革中所强调的合理性和代表性逻辑的。然而，某些发达国家仍想维护自身霸权地位，习惯使用霸权手段。针对这种局面，金砖国家通过《北京宣言》，进一步表达了符合发展中国家利益的安全观。

同时，针对发达国家在信息时代拥有的信息霸权，金砖国家重申致力于促进开放、安全、稳定、可及、和平的信息通信技术环境，支持联合国在推动关于信息通信技术安全的建设性对话中发挥领导作用。

当前，持续发酵的俄乌冲突，暴露出全球安全治理的深刻矛盾，即个别西方国家为了谋求自身绝对安全，试图扩大军事同盟，胁迫其他国家选边站队，制造阵营对抗。金砖国家通过此次会晤，向国际社会释放出一个重要信号，即：金砖国家倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。

朱天祥：相比以往，此次会晤对维护和平与安全的重视程度更高，相关成果更具现实意义，并为今后金砖国家处理政治安全领域相关问题定下基调。《北京宣言》第21条提到，“我们承诺尊重各国主权、领土完整，强调应通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力。”这是金砖国家在政治安全领域的一条基本原则。未来，金砖国家将继续做世界和平的维护者、国际安全秩序的建设者。

全球发展：

促进经济复苏的“金砖动力”

当前，全球经济复苏艰难，全球发展面临挑战。此次会晤凝聚维护多边贸易体制、完善国际贸易规则制定的“金砖共识”，挖掘数字经济、创新发展的“金砖潜力”，推动金砖机制成为经济复苏和可持续发展的加速器。

徐飞彪：当前，全球经济“滞胀”风险上升，疫情带来的疤痕效应不断凸显。对此，《北京宣言》在促进经济复苏、推动全球发展方面达成20余项共识。其中，认同数字经济在实现全球经济复苏中的活力、推动落实《金砖国家服务贸易合作路线图》等相关文件、欢迎新开发银行接纳四位新成员和建立金砖财金智库网络等，都是值得关注的亮点。

作为此次会晤主题的一个重要关键词，全球发展更是贯穿始终的一条主线。去年中国提出全球发展倡议，得到金砖国家的认同，其精神在本次会晤成果中得到体现。目前，全球可持续发展面临严峻形势，需要有力引导。金砖国家在全球减贫、消除饥饿、应对气候变化等方面作出巨大贡献。此次会晤进一步在反对绿色贸易壁垒、维护金砖国家和全球粮食安全等方面达成重要共识。

周志伟：金砖合作机制的核心是把金砖国家内部合作的蛋糕做大。对此，此次会晤强调继续落实《金砖国家经济伙伴战略2025》的重要性，通过完善合作机制，推进金砖内部合作。《北京宣言》还提到中国举办的“‘买在金砖’线上促销”活动以及《金砖国家数字经济伙伴关系框架》《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》《金砖国家加强供应链合作倡议》，为未来金砖国家创新合作模式作出有益探索。

《北京宣言》重申全球、区域和国内生产和供应链的开放、高效、稳定、透明、可靠和韧性，对于抗击新冠肺炎疫情、应对经济复苏挑战和促进国际贸易投资至关重要。这对某些西方国家不断叫嚣“脱钩”的行径进行了有力回击。

此外，《北京宣言》提到金砖国家支付工作组，并欢迎各国央行在支付领域进一步合作。这同样是对某些西方国家将金融武器化的直接回应，也是对发达国家的金融霸权的政策对冲。金砖国家在金融领域开展创新合作，也与2030年可持续发展议程的目标相吻合。

朱天祥：《北京宣言》中，“我们认识到，数字经济在减轻新冠肺炎疫情影响、实现全球经济复苏中的活力”“我们认识到基础设施投资在促进可持续发展方面的关键作用”“我们致力于加强金砖国家农业合作”“我们注意到以大数据、人工智能为代表的数字技术突破应用可为全球可持续发展发挥重要作用”等重要共识，都积极回应了当前世界经济及全球发展面临的突出问题，提出了有针对性的应对举措。

此外，金砖国家经济研究奖、金砖国家青年能源峰会、青年创新奖等的设立，也为支持世界经济复苏和可持续发展提供了动力。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)