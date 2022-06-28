新华社北京6月27日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部27日宣布无限期禁止43名加拿大公民入境，作为今年5月加政府对俄企业领导层及其家庭成员实施新一轮制裁的回应。乌克兰武装部队总参谋部27日在社交媒体上说，在顿涅茨克地区，俄军正在炮兵支援下试图从南部封锁利西昌斯克市。

——俄罗斯外交部27日发布声明说，俄方决定无限期禁止43名加拿大公民入境，作为今年5月加政府对俄企业领导层及其家庭成员实施新一轮制裁的回应。制裁名单中包括加拿大自由党主席苏珊娜·考恩及其他各级政府官员和公众人物。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫27日通报说，过去一天，俄空天军四枚高精度空基导弹击中了乌克兰首都基辅一火箭制造公司的车间，该企业为乌军多管火箭炮生产弹药。四枚导弹全部命中目标，未损坏基辅市的民用基础设施。科纳申科夫说，俄军在顿巴斯地区顺利推进，乌军在利西昌斯克作战方向已失去控制权。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫27日就一些西方国家计划禁止进口俄罗斯黄金一事表示，俄将向需求量更大且经济体制更合情合理的国家出售黄金。

——乌克兰武装部队总参谋部27日在社交媒体上说，在顿涅茨克地区，俄军在炮兵支援下，正试图从南部封锁利西昌斯克市。乌克兰国家通讯社27日援引乌各地军事部门的消息报道，截至当日上午，俄军轰炸机空袭了敖德萨地区，哈尔科夫、赫尔松、尼古拉耶夫、苏梅等地也遭到俄军炮火袭击。

——乌克兰原子能公司27日发表声明说，乌克兰已终止此前与俄罗斯达成的两项有关核能安全领域合作的协议。（参与记者：耿鹏宇、赵冰、李铭、李东旭）

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