人民网罗马6月27日电 （记者谢亚宏）由意大利留华生联谊会携手精英中国学校与实用汉语在线学校、全意学联、意大利风华国乐国际艺术团合作举办的“AvviCINAndoci——走近中国”活动近日圆满落下帷幕。活动以国际中文日为主题，旨在弘扬中文和中国文化，同时为中意双方青年深入交流提供平台，活动共吸引近百余人参加。

在欢快的乐曲声中，活动由武术工作室带来的太极拳和中国功夫表演开场。随后，中方专家向在场的观众介绍了中国书画、中医、中国影视作品和中国饮食等，现场观众在互动环节跟随老师亲自体验了书法、中国画、太极、美食等，深入了解中国传统及当代文化。

下午活动分为两组，一组为中文零基础的意大利民众，在多媒体教室学习体验初级中文；另一组为具备一定中文基础的民众，继续在活动厅与中国留学生用中文进行交流，演唱华语流行歌曲，在趣味中文常识小游戏中相互认识和熟悉，进一步了解和走近中国文化，让在意中国留学生向大家讲述“中国故事”。

随着活动进入尾声，意大利风华国乐国际艺术团师生共同演绎了中国传统乐器古筝乐曲，将现场气氛烘托到了高潮。在优美的古筝乐曲余音绕梁之时，中意文化交流互鉴，播撒民心相通的友谊种子，大家收获满满，久久难以忘怀。

据悉，本次活动得到了驻意大利使馆科教处和教育部中外语言交流合作中心的大力支持。

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