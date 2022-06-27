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全球连线 | 俄防长视察参与特别军事行动部队 基辅居民楼发生爆炸

2022年06月27日16:07 | 来源：新华社
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　　新华社基辅6月27日电 俄罗斯国防部网站26日发布消息说，俄国防部长绍伊古视察了参与特别军事行动的俄罗斯部队。乌克兰基辅市市长克利奇科26日说，当天基辅市一处居民楼爆炸后起火。

　　请看新华社记者从前方发回的报道——

　　@俄罗斯莫斯科

　　据俄罗斯国防部网站26日消息，绍伊古视察了参与特别军事行动的俄罗斯部队，听取了指挥官关于当前俄军在主要作战方向行动情况的汇报，并特别关注了涉及作战行动全面保障工作的问题。国防部没有说明视察时间和地点。

　　俄罗斯国防部26日通报，乌军再次尝试通过航空部队和多管火箭系统袭击蛇岛，但没有成功。作为回应，俄军击落了一架乌方飞机和12枚火箭弹。俄国防部发言人科纳申科夫当天说，俄军使用高精度武器对位于切尔尼戈夫州、日托米尔州和利沃夫州的3个乌军训练中心实施大规模打击。

　　据塔斯社26日报道，卢甘斯克武装力量正在从南部向利西昌斯克市方向积极推进，已经到达利西昌斯克南部的工业区。

　　@乌克兰基辅

　　克利奇科26日在社交媒体发文说，当天早上，基辅市舍甫琴科夫斯基区一栋9层居民楼发生爆炸后起火，救援人员从居民楼内疏散了25人。乌克兰总检察长办公室同日在社交媒体发文说，居民楼爆炸已造成1人死亡，另有4人被送往医院救治。基辅市执法部门已对爆炸事件展开调查。

6月26日，乌克兰首都基辅一栋居民楼发生爆炸。（视频截图）

　　据乌克兰国家通讯社26日报道，顿涅茨克地区军事行政长官保罗·基里连科当天在电视节目中说，乌方观察到，俄军正在向斯拉维扬斯克方向集结兵力、重型装甲车辆和火炮，并试图抵近乌方阵地。

　　总策划：周宗敏 袁炳忠

　　策划：班玮 范伟国

　　监制：关心国 魏建华

　　统筹：杨忠毅 闫珺岩

　　记者：胡晓光 李东旭 陈嫱 孟菁 耿鹏宇 赵冰

　　剪辑：王沛

　　编辑：王科文 王申

　　新华社国际部制作

　　新华社国际传播融合平台出品

(责编：燕勐、刘洁妍)

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