新华社德国加米施－帕滕基兴6月26日电 通讯：“醒醒吧！G7”——数千名抗议者反对七国集团峰会

新华社记者林浩 张毅荣 任珂

26日，在德国巴伐利亚州小镇加米施－帕滕基兴七国集团（G7）峰会会场外，“维护全球正义”“保护气候”“反对军备竞赛”等标语格外醒目。

近千名抗议者在这里举行示威活动，要求七国集团“不要搞小团体”，切实履行责任，积极解决气候变化、饥饿等问题。

抗议活动现场，“社会主义德国工人青年”负责人马尔科表示，七国集团只考虑自身利益，峰会只是从七国集团内部利益及相关利益群体的角度考虑及讨论问题，忽略了普通民众的利益。在许多国家通货膨胀严重的情况下，西方国家政府不顾本国民众生活成本的持续走高仍向乌克兰提供军事及资金援助，挤占了各国民生领域的投资。

抗议者布丽吉特·奥伯迈尔坦言，目前世界面临的各种问题仅靠七国集团难以解决，所谓的七国集团峰会只是小团体间的协商，应借助联合国等平台才能真正解决全球问题。她呼吁七国集团“不要搞小团体”。

此前一天，慕尼黑市区举行了更大规模的抗议活动，来自15个民间组织的数千名抗议者聚集在特雷西娅草坪，原本空旷的场地飘扬着五颜六色的标语旗帜。

草坪上，数十名学生举着一张七国领导人盖着同一床被子共眠的讽刺漫画海报引人注目，上面写着“醒醒吧！G7”。抗议者表示，只要有战争、气候危机、不平等，饥饿就会增加，七国集团必须采取行动。七国集团在逐步淘汰化石燃料、解决全球饥饿等问题上行动乏力。

来自德国盖尔森基兴的莉莎·盖特纳对目前高涨的物价和通货膨胀率深有体会。盖特纳认为，由于西方国家将重金投入军备领域，显著影响到普通民众的生活及收入水平，七国集团应该减少军费投入，加大力度应对气候变化。

世界自然基金会（德国）气候与能源部门负责人薇薇安·拉达兹对七国集团在气候变化领域所做的工作表示不满。她在现场对记者说：“G7有责任首先采取行动并承担责任，因为它们是老牌工业化国家，碳排放时间更长。”

气候问题是本次峰会的重要议题之一，德国总理朔尔茨会前对峰会在气候问题上所能取得的成果持谨慎态度。

在现场众多海报中，一幅将扭曲变形的地球嵌入字母G的设计引人瞩目。有抗议者解释，这是想传递“世界在G7的干预下日益变得扭曲和不正常”，抗议七国集团不作为、乱作为。抗议者尤兹亚斯向记者表示，非洲不少国家仍然被饥饿问题困扰，七国集团在非投资都是利益驱动，并不想解决非洲面临的饥饿等诸多问题。

致力于消除极端贫困的组织“全球公民”（德国）负责人弗里德里克·迈斯特表示，来自发达国家的经济复苏援助资金并没有真正用于解决世界上的重大危机。“七国集团去年只有0.32%的资金用于发展合作和人道主义援助。世界上最贫穷的国家需要额外的资金。”

(责编：燕勐、刘洁妍)