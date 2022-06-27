新华社哈瓦那6月26日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：受新冠病毒奥密克戎毒株新亚型快速传播影响，拉美地区部分国家新冠感染率近期反弹。为遏制疫情蔓延，部分拉美国家收紧防疫政策。

自6月初以来，巴西多个城市新冠感染率呈上升趋势。巴西卫生部数据显示，截至24日的过去7天中该国日均死亡病例为188例，为4月4日以来最高水平。截至26日，巴西累计报告约67万例新冠死亡病例。为防控疫情，首都巴西利亚和最大城市圣保罗建议民众在封闭环境中戴口罩，米纳斯吉拉斯州首府贝洛奥里藏特市已强制民众在封闭环境中戴口罩。巴西卫生部20日宣布，将第二剂新冠疫苗加强针接种人群范围扩大至40岁以上。

墨西哥卫生部最新统计数据显示，截至25日，墨西哥累计报告新冠确诊病例约596万例，死亡病例约33万例。墨西哥卫生部副部长洛佩斯-加特利21日说，该国新增新冠确诊病例数已连续数周呈上升态势，但住院和死亡人数未明显增加；变异新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.4和BA.5是目前引起感染的主要毒株；墨西哥将从27日开始为5至11岁儿童接种新冠疫苗。

巴拿马卫生部26日数据显示，该国截至25日一周的新冠检测阳性率较前一周略有上升。巴拿马卫生部提醒民众不要放松警惕，继续采取自我防护措施。

秘鲁卫生部疾控中心公共卫生监测执行主任塞萨尔·穆奈科日前表示，秘鲁的新冠感染病例正在增加，但还没有进入第四波疫情。他说，没有接种过新冠疫苗的脆弱人群等更可能受疫情影响，建议民众接种新冠疫苗，并继续在封闭场所戴口罩。

古巴目前正在为50岁以上人群接种第二剂新冠疫苗加强针。古巴公共卫生部26日数据显示，该国已连续第六周没有报告新冠死亡病例。（执笔记者：林朝晖；参与记者：苏津、郝云甫、吴昊、朱雨博、罗婧婧）

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