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阿富汗中资企业向阿地震灾区捐赠物资

2022年06月27日06:44 | 来源：新华网
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　　新华社阿富汗霍斯特6月26日电（记者邹学冕）阿富汗中资企业26日在阿东部霍斯特省首府霍斯特市举行捐赠仪式，由中国中冶集团艾娜克铜矿项目向地震灾区捐助救灾物资。

　　据悉，此次交付的首批物资包括大米、面粉、食用油和茶叶等。中国中冶集团艾娜克铜矿项目代表艾哈迈德·贾瓦德·萨利赫表示，希望此次捐赠的物资能够为灾区民众提供应急帮助。

　　阿富汗临时政府国家灾难管理和人道主义事务部长特别代表穆罕默德·萨利姆·哈卡尼在捐赠仪式上说，中资企业此次捐赠的物资将被快速运往灾区并分配给当地800个受灾家庭。

　　霍斯特省灾难管理和人道主义事务部门负责人法兹尔·穆罕默德在致辞中对中资企业的援助表示感谢。他说，中国人在关键时刻为受灾地区民众提供了亟需的物资。

　　本月22日，阿富汗遭遇20多年来最严重地震，东部霍斯特省、帕克提卡省受灾严重。地震已造成至少1500多人死亡，2000多人受伤，3000多间房屋被毁。地震发生后，中国政府决定向阿富汗提供5000万元人民币的紧急人道主义援助。

(责编：袁勃、杨光宇)

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