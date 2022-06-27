为纪念《保护世界文化和自然遗产公约》50周年，“下一个50年”活动将在世界各地陆续展开，一直持续到2022年底。

图为联合国教科文组织公布的纪念活动海报。背景建筑为世界文化遗产意大利佛罗伦萨圣母百花大教堂。2022年11月，“下一个50年”主要纪念活动将在佛罗伦萨举行。

（来源：联合国教科文组织网站）

本报电 《保护世界文化和自然遗产公约》诞生于1972年11月16日。2022年，世界遗产公约迎来了它50岁的生日。

近日，联合国教科文组织在官方网站宣布，将在全球各地举行一系列活动，纪念世界遗产公约在过去的50年中为保护传承人类宝贵遗产、促进不同文明间相互理解与国际交流而发挥的巨大作用。

联合国教科文组织特别指出，值此50周年之际，人们赖以生存的世界却面临着前所未有的挑战。不仅有新冠肺炎疫情对人类经济、社会与文化生活的影响，更有着不断加剧的环境恶化以及不断扩大的社会隔阂。“我们正处在一个未知领域，不断对我们作为个体、社会以及全球社群的基础价值观提出疑问：我们真正宝贵的财富是什么？我们应该怎么做才能让世界变得更好？在面对危机之时，我们应向下一代传递什么？”

以此为背景，联合国教科文组织将2022年纪念世界遗产公约成立50周年活动主题确定为“下一个50年：作为韧性、人类与创新之源的世界遗产”，以回顾过往50年中所取得的成为契机，对世界遗产的未来发展开展跨学科的反思。

据悉，活动主要围绕气候变化与遗产保护、数字化转型、后新冠疫情时代的恢复、可持续旅游、申报遗产地的均衡代表性等领域展开全球范围的讨论，这些领域代表了当前影响遗产保护工作的挑战和未来发展方向。

（钟 古）

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